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Новости Одессы и Одесской области

У Марселі встановили символ Одеси «Якір – Серце»: Труханов був на відкритті (відео)

У Марселі встановили символ Одеси «Якір – Серце»: Труханов був на відкритті (відео)

У місті Марсель, яке вважається містом-побратимом Одеси, відбулося офіційне відкриття символу нашого міста.

Про це повідомляє заступник начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергій Дубенко.

– Прямо зараз відбувається урочисте відкриття, в якому беруть участь віце-мер Марселя Жан Роатта і Геннадій Труханов, – написав Дубенко.

Згідно розпорядження міського голови, яке опубліковане на сайті міськради, Труханов прибув до Марселя не один. Разом із ним на відкриття прибули віце-мери Олесь Янчук і Світлана Бедрега, директорка департаменту культури та туризму Тетяна Маркова й інші чиновники.

З Марселем Одесу пов’язують майже півстоліття тісної співпраці – різні проєкти, спрямовані на розвиток зв’язків в економічній, туристичній та культурній сферах.

Це відрядження триватиме до 30 листопада.

Нагадаємо, символ Одеси можна буде побачити на одному із пляжів Марселя.

Фото: ОМР

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