У Марселі встановили символ Одеси «Якір – Серце»: Труханов був на відкритті (відео)

У місті Марсель, яке вважається містом-побратимом Одеси, відбулося офіційне відкриття символу нашого міста.
Про це повідомляє заступник начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергій Дубенко.
– Прямо зараз відбувається урочисте відкриття, в якому беруть участь віце-мер Марселя Жан Роатта і Геннадій Труханов, – написав Дубенко.
Згідно розпорядження міського голови, яке опубліковане на сайті міськради, Труханов прибув до Марселя не один. Разом із ним на відкриття прибули віце-мери Олесь Янчук і Світлана Бедрега, директорка департаменту культури та туризму Тетяна Маркова й інші чиновники.
З Марселем Одесу пов’язують майже півстоліття тісної співпраці – різні проєкти, спрямовані на розвиток зв’язків в економічній, туристичній та культурній сферах.
Це відрядження триватиме до 30 листопада.
Нагадаємо, символ Одеси можна буде побачити на одному із пляжів Марселя.
Фото: ОМР