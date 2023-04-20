Новости Одессы и Одесской области

Одесса не откажется от логотипа, созданного путинским пропагандистом (видео)

Одесса не откажется от логотипа, созданного путинским пропагандистом (видео)

Логотип и фирменный стиль, которые были созданы студией Артемия Лебедева, создавать в сегодняшних условиях экономически не выгодно. Об этом заявил и. о. директора Департамента культуры Одесского горсовета Иван Липтуга, являющийся совладельцем прав на бренд.

Также Иван Липтуга сообщил, что форма якоря и основные элементы (шрифты и пр.) будут немного обновлены, так как прошло определённое время, но изменять кардинально на что-то новое, с точки зрения экономической и с точки зрения логической — не очень правильно.

«Потому что сделано уже очень многое и большинство людей не ассоциируют символ якорь-сердце с данной студией (студией Артемия Лебедева — ред.). Так случилось, что логотип прошел все этапы признания — от разных слоев населения до представителей бизнеса, а также представителями власти и уже начал использоваться во многих нетуристических направлениях», — прокомментировал ситуацию Иван Липтуга.

Напомним, что российский дизайнер Артемий Лебедев в 2012 году разработал и подарил Одессе логотип города — якорь-сердце. Но с началом полномасштабной российской агрессии Лебедев активно поддержал действия оккупантов, а недавно вовсе слезно умолял захватчиков занять город.

якорь сердце символ одессы

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что в Госагентстве по развитию туризма против того, чтобы  Одессу представлял логотип такого автора как Артемий Лебедев и призывали Одесские муниципальные власти отказаться от знака “якорь-сердце”.

Перед этим Петр Обухов, депутат Одесского горсовета, направил Геннадию Труханову, Одесскому городскому голове, письмо с предложением отказаться от логотипа Одессы.

Следует отметить, что против российского дизайнера Артемия Лебедева Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного вторжения.

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Фото и видео: Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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