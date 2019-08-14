В Германию доставили туристический символ Одессы – «Якорь-сердце»

Скульптуру планируется установить в одном из парков Регенсбурга в 2020 году как символ дружбы двух городов-побратимов.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, в ближайшее время начнутся работы по подготовке фундамента для скульптуры.

Ранее с властями немецкого города было подписано соглашение о разработке проекта сквера «Регенсбург» в Одессе. Планируется совместное проектирование и создание в Одессе «Регенсбург-аллеи» с использованием «зеленых» технологий.

Напомним, первым городом, в котором в июне 2019 года был установлен двухметровый туристический символ Одессы «Якорь-сердце», стала Ларнака (Кипр).