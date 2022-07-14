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Депутат горсовет предлагает отказаться от «якоря-сердца», турлоготипа Одессы

Депутат горсовет предлагает отказаться от «якоря-сердца», турлоготипа Одессы

Петр Обухов, депутат Одесского горсовета, направил мэру Одессы письмо с предложением отказать от туристического логотипа Одессы. Причина в том, что его автор, дизайнер Артемий Лебедев, поддерживает российскую агрессию против нашей страны.

Об этом Петр Обухов сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат пишет, что направил письмо мэру Одессы Геннадию Труханову с предложением поменять символ Одессы якорь-сердце, разработанный российской дизайн-студией Артемия Лебедева.

Кроме турлоготипа Одессы эта студия также разработала логотип и фирменный стиль Одесского театра оперы и балета.

Недавно глава студии посетил оккупированный город Энергодар и одобрил захват Запорожской АЭС.

Лебедев популярным в россии блогер и он публично называл резню в Буче постановкой, а оккупацию и разрушение украинских городов – освобождением.

Коллаж — «Культурометр»

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