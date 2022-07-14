Депутат горсовет предлагает отказаться от «якоря-сердца», турлоготипа Одессы

До 24 февраля 2022 года на улице Софиевской в центре Одессы существовал Детский центр реабилитации и социальной адаптации «Большая семья». Здесь воспитывались мальчики и девочки в возрасте от 7 до 15 лет из проблемных и малообеспеченных семей. О них беспокоились, их бесплатно кормили. Педагоги, психологи и воспитатели проводили с ними всяческие индивидуальные и групповые беседы, тренинги, развивающие занятия, отдавая часть своего сердца и помогая им строить свое будущее и стать настоящими людьми.

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