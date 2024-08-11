Демонтаж «Якіра-Серця»: кому належить туристичний символ, і чи варто від нього відмовитися

Хто є автором якора-серця?

Перед початком повномасштабної війни Артемій Лебедєв потрапив під санкції РНБО за антиукраїнські висловлювання. В червні 2022 року він незаконно приїхав до території Запорізької атомної електростанції та схвалив її захоплення. Служба безпеки України тоді оголосила Лебедєву про підозру.

Ще у 2022 році депутат міськради Петро Обухов пропонував відмовитися від «Якіра-Серце». Але міська влада відхилила цю ініціативу. Але після нещодавнього скандального інтерв’ю Лебедєва, де він закликав РФ захопити скоріше Одесу, щоб він міг, за його висловом, «пожерти» в ресторані «Дача», презентувати наше місто за допомогою символу, створеного у майстерні відвертого ворога, знову видалося неприйнятним.

За коментарями з цього питання ми звернулися до директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради Івана Ліптуги.

– Якщо йдеться про скульптуру, то це авторська робота відомого київського скульптора Олега Черноіванова. У якого я замовив її на меценатські кошти родини Казавчинських до дня міста 2012 року. Вона суттєво відрізняється від графічного логотипу, розробленого колись також на наше замовлення в студії Лебедєва.

Скульпура якоря-серця, створена Черноівановим, більш витончена і має зовсім іншу пластику. Але на Ваше запитання я хотів би одразу зробити два важливих зауваження і зробити на цьому акцент.

По-перше, логотип розроблявся українськими дизайнерами, які у 2012 році працювали в студії Лєбєдєва, яка мала ще до недавнього часу свій офіс в Києві.

По-друге, розробити графічний логотип та айдентику це лише 1% від всього спектру задач, повʼязаних з розкруткою бренду, тим паче бренду великого міста, – каже міський чиновник.

Створити символ – одне, зробити його відомим – інше

За словами пана Ліптуги, студія ніколи не займалась маркетингом міста Одеси, все що було зроблено з використанням символу якір-серце, робилось безпосередньо ним, бізнес-асоціацією «Туризм Одеси» та Одеським туристично-інформаційним центром. Всі роки дизайном займалась одеська студія Івана Воїна.

– Намалювати можна будь-що, а от зробити всіма впізнаваним і використовуваним це вже мистецтво маркетингових комунікацій. Дайте мені будь-який символ, хоч крапку і я зроблю її брендом, – зазначає директор департаменту. – Знімати скульптуру – чергова дурість. До якоря є питання? До серця є питання? Символ якоря має тисячолітню історію. Одеса – серце Чорного моря! Які ще пояснення потрібні?

Якою бачать доля турсимвола Одеси в міськраді

Іван Ліптуга навів дані, що Економічний університет провів незалежне дослідження серед містян та гостей міста, спитав про наш символ і які асоціації він викликає. Дослідження показало, що лише 1% відсоток взагалі знає хто його розробляв, а 99% людей вказали на асоціації з морем, портом, любовʼю та натхненням яке надає наше місто.

– Тому треба просто перестати прив’язувати наш символ до цього самого…, – каже він. – З одеського оригіналу вже зроблено сім бронзових скульптур, які встановлено в різних містах-побратимах Одеси: у Регенсбурзі, Марселі, Стамбулі, Ларнаці, Йокогамі, Клайпеді та Генуї. Ми їх теж будемо зносити? – ставить риторичне питання директор департаменту. – Напишемо в усі міста-побратими: зніміть їх?

За словами Івана Ліптуги, спочатку авторські права на «Якір-Серце» належали йому – він замовляв символ, як приватна особа. Одразу у 2012 році – передав 50% КП «Туристичний інформаційний центр». А коли прийшов на службу до міськради у 2023-му, щоб не було конфлікту інтересів, на муніципальний туристичний центр переписав і свої 50%. Тож нині всі права на «Якір-Серце» – у міста.

– Символ завжди був вільний у використанні, – стверджує Ліптуга. – З нього ніхто ніколи не отримував жодних роялті – ні міські органи, ні приватні особи. Він належить однаково усім містянам.