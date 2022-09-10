Одесситы просят власти не забывать о военнопленных с «Азовстали» (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 10 сентября 2022 года, возле здания Одесской областной военной администрации (ОВА) собрались родные пленных военных с «Азовстали».

Люди пришли, чтобы привлечь внимание к защитникам Мариуполя, которые уже более четырех месяцев находятся в российском плену.

«Я пришла сюда, на эту акцию, чтобы нас не только услышали, а что-то начали делать, вызволять наших близких, родных, мужчин, сыновей, родителей из плена. Потому что уже прошло четыре месяца, как они в плену. Это те, кто вышел с «Азовстали», а есть те, кто еще с марта в плену. И мы очень хотим, чтобы наши родные были уже дома, чтобы наша власть придерживалась своих обещаний ребятам, когда они выполнили приказ и вышли из «Азовстали». После случившегося в Еленовке молчать уже невозможно»,

– рассказала жена морского пограничника Оксана.

Напомним, 16 мая 2022 года после трех месяцев обороны Мариуполя командир полка «Азов» Денис Прокопенко сообщил, что приказ высшего военного командования для сохранения жизней личного состава выполнен.

По словам замминистра министра обороны Украины Анны Маляр, раненых военных с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали в больницу Новоазовска на территории самопровозглашенной «ДНР». Туда доставили 53 тяжелораненых бойца. Еще 211 человек эвакуировали через гуманитарный коридор в оккупированную Еленовку. Их планировалось вернуть на подконтрольную Украине территорию по процедуре обмена.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные.

По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. По данным Офиса генпрокурора Украины, ранения получили 130 человек.

Источник и фото: Cуспiльне Одеса