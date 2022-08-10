Дачные советы: что надо успеть сделать в августе

Наступает самый жаркий период лета, когда хочется немного отдохнуть. Однако не расслабляйтесь, ведь основные культуры сейчас активно созревают – только успевай их собирать и перерабатывать. Причем перерабатывать лучше с большим запасом, учитывая нынешнюю обстановку в стране. Поэтому косточковые культуры обязательно очищайте от косточек для длительного хранения. Также немало хлопот по защите урожая от солнечных ожогов.

Как защитить виноградник от ос и птиц

Хороший урожай солнечных гроздей радует не только виноградаря – осы и птицы непременно воспользуются плодами вашего труда. Но не все хотят применять против непрошеных гостей отравленные приманки.

Стая скворцов, воробьев, сорок и других пернатых может склевать или испортить ягоды, не достигшие и 80-процентной зрелости. Причем крупные птицы съедают ягоду целиком, а вот мелкие птицы наиболее вредоносны, так как наклевывают ягоды, создавая источник привлечения ос, комаров и различных насекомых.

Многие дачники в сезон созревания ягод, а также черешни выставляют в саду поилки для птиц, особенно в засуху. Освежать воду желательно ежедневно, чтобы птицы утоляли жажду и меньше наведывались на виноградник.

Подмечено, что осы прилетают, как правило, на треснувшие или поврежденные птицами ягоды, поэтому особого вреда не приносят. На небольших участках весьма эффективны сетчатые мешочки на ягодах, а вот на длинных шпалерах лучше использовать против птиц рыбацкую сетку-путанку или солнцезащитную сетку. Последнюю разрезают пополам, чтобы получить рулон шириной один метр, и прикрепляют к третьей проволоке шпалеры с помощью бельевых прищепок, закрывая зону расположения гроздей. Одновременно вы защищаете грозди от птиц и солнечных ожогов.

Различные газовые хлопушки, звуковые и визуальные отпугиватели эффективны первые несколько дней или недель, а потом птицы к ним привыкают, только увеличивая свои аппетиты одновременно с накоплением сахара в ягодах. Поэтому выбирайте любой из удобных для вас способов в комбинации с другими.

Во саду ли в огороде

Огород. В августе часть земли начинает «гулять» после уборки урожая. Но в природе почва всегда покрыта различной растительностью. Чтобы не давать шанс сорнякам, можно посеять зеленные культуры, сидераты и даже посадить прошлогодний картофель. Очень хорошо в качестве сидерата посеять… кормовую свеклу. Листва закроет почву, а перезимовавшие небольшие клубни прекрасно удобрят почву. В крайнем случае, пустующие грядки перекопайте.

Сад. Кроме сбора урожая регулярно удаляйте или глубоко закапывайте падалицу. Идеальное время закладки новых участков земляники, размноженной усами. Помните, что на одном месте нельзя выращивать землянику более 4-5 лет.

Виноградник. Главная задача – ускорить созревание и увеличение сахаронакопления ягод, улучшить вызревание лозы. Для этого проводят внекорневые подкормки по листу с интервалом 10 дней: Плантафол 5.15.45 – 15-20 граммов на 10 литров воды. Расставляют ловушки и приманки для ос. Для защиты более чем от 10 видов гнили применяют препарат Свитч, но последнее опрыскивание проводят с учетом периода ожидания, после которого грозди можно безопасно употреблять в пищу.

Цветник. Самое время для обновления клумб, пересадки, деления многолетников и посева одно-, двухлетних цветов, а также луковичных. Из удобрений применяют только фосфорно-калийные удобрения, постепенно уменьшают поливы и прекращают формирующие обрезки. Приступают к сбору семян, особенно у цветов, склонных к самосеву.

Органическое земледелие: как получить сенную палочку

О травяной бродиловке из зеленых сочных сорняков мы рассказывали неоднократно, но прекрасную подкормку можно сделать также из сена, которое заготавливают на зиму для домашних животных.

Такая подкормка обладает еще и защитными свойствами против грибков и болезней. Если нет сена, достаточно накосить разнотравья и тщательно высушить в течение нескольких дней. Сено укладывают в ведро без трамбовки и заливают водой до краев, настаивают 5 дней.

Чем такая подкормка отличается от травяной бродиловки? В сенном настое меньше азота и больше калия, поэтому подкармливать овощи можно даже во время созревания. Но главное – в воду выделяется полезная для растений сенная палочка, которая в свою очередь помогает бороться с мучнистой росой, а также используется для профилактики фитофтороза.

Чтобы подкормить кабачки, огурцы, перцы, томаты, капусту или баклажаны под корень понадобится 1 литр настоя, разумеется, после полива. Для внекорневой подкормки во второй половине лета по листу 2 литра настоя доводят чистой водой до 10 литров, добавляют одну чайную ложку сульфата калия и 5 капель йода. Такая внекорневая подкормка также очень хороша в мае-июне при выращивании картофеля.

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в августе:

георгин, гладиолус, нарцисс, цветы из семян – 29, 30;

ирис, крокус, лилейник, пион – 30;

лимонник, киви, актинидия, шпинат – 9, 10;

крыжовник, смородина, йошта – 10;

земляника, клубника, гиацинт – 13, 14;

инжир – 18.

хризантема – 20, 21, 25;

цветы из луковиц, морковь, петрушка, сельдерей, свекла, редис – 13, 14, 17, 18;

капуста – 31;

картофель – 17, 18;

лук на перо – 10;

чеснок – 16;

щавель – 10;

укроп – 10, 30.

Запрещенные дни:

11 августа (для цветов и овощных культур);

26-28 августа.

Агротехнические мероприятия на август:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 16, 20, 21, 25;

закладка компоста – 22, 23;

обрезка ветвей и побегов – 16-24;

опрыскивание, уничтожение вредителей – 20, 21, 25;

полив (вне зависимости от фазы Луны) – 13, 14, 22, 23;

прививка – 10;

прополка – 20, 21, 25-28;

внесение минеральных удобрений – 10;

внесение органических удобрений – 13, 14, 17, 18, 22, 23.

Примечание: Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Сделай сам

Идеальное удобрение для огурцов

Подкормка всегда идет на пользу, если строго придерживаться рецептуры, чтобы не навредить огурцам.

Если у вас нет возможности использовать коровий перегной, органическое безбалластное удобрение можно сделать самостоятельно. Понадобится монофосфат калия и нашатырный спирт. В 10 литрах воды растворите по одной столовой ложке монофосфата калия (с хорошей горкой) и нашатырного спирта. В результате химической реакции образуется сложная соль.

Вот этим солевым раствором каждые 10 дней и поливают по 0,5 литра каждое огуречное растение. Рост огурцов и урожайность увеличатся в разы. Таким же количеством раствора можно поливать капусту, кабачки, тыквенные и бахчевые культуры. И самое главное – раствор хранится сколь угодно долго.

Нелишне напомнить, что любая корневая подкормка или по листу проводится по хорошо пролитой почве.

Ядовитая красота: какие цветы опасны

Огромное количество прекрасных, радующих глаз растений не просто опасны, а смертельно опасны. Среди них привычные и распространенные в наших палисадниках цветы.

Садовая красавица наперстянка опасна и для людей, и для животных. Тошнота, рвота и диарея начинаются уже через 20 минут после употребления растения внутрь. Если не принять срочных мер, последствия – вплоть до летального исхода.

Фитолакс (лаконос) – растение необычное и красивое, особенно в пору созревания плодов, похожих на ягоды ежевики. Насчет их ядовитости однозначного мнения нет, но точно известно, что ядовиты дикорастущие растения, обитающие в Америке, откуда и попал к нам этот цветок в 70-е годы прошлого века. Говорят, что растущие в наших садах окультуренные виды уже утратили свою ядовитость и даже имеют некоторые лечебные свойства. Но все же лучше не стоит проверять эти слухи. Поэтому смотрим на растение и любуемся!

Плодородие почвы: совместимость подкормок

Создание баковых смесей различных удобрений при внекорневой подкормке или совместном внесении в почву – существенная экономия труда и времени. Однако не все можно смешивать.

Зола не является источником фосфора, а только кальция и калия. И помните, что кальций, который содержится в золе, связывает фосфаты. То же самое и с известкованием. Поэтому подкармливать фосфатами нужно отдельно от золы и мела (извести, доломитки). Доза золы обычно 0,5 килограмма на квадратный метр – применять лучше весной или осенью под рыхление и мульчирование.

Какие препараты нельзя ни с чем смешивать? Щелочную реакцию будет иметь бордоская жидкость, хлорокись меди. Их вообще лучше ни с чем не смешивать, исключение – коллоидная сера, которая в воде совершенно не растворима. «Работает» она только при нанесении на растения – начинает испаряться и взаимодействовать с веществами внутри грибного мицелия, например, мучнистой росы.

Гуматы лучше всего применять (количество по инструкции) в первой половине вегетации для большинства огородных растений, а во второй половине – для огурцов и других растений, требующих внесения удобрений постоянно (преимущественно – тыквенные). Они являются стимуляторами роста, поэтому для растений, которые формируют органы покоя во второй половине вегетации, их не применяют – лук, картофель, свекла, морковь, многолетние декоративные и т.д.

Своя селекция: сорт всему голова?

Лето – время не только сбора и переработки урожая, но и естественного отбора, когда проводят выбраковку не понравившихся культур или, наоборот, определяют растения для последующего размножения.

Пометьте сорта ягодных и плодовых культур, от которых следует отказаться, даже если это разрекламированный или элитный сорт от известного питомника.

Нередко купленный на рынке саженец смородины, крыжовника просто «заваливает» урожаем или ягоды огромного размера, и вам совсем безразлично название сорта.

А как часто приходится разочаровываться при посеве таких «тугодумных» семян, как петрушка или сельдерей? А ведь порой некоторым сортам стоит дать образовать семена и осыпаться под зиму, как они превратятся в «многолетники», ежегодно размножаясь самосевом. Вам останется только один раз отобрать часть семян и посеять их через год, чтобы получить постоянный конвейер ароматной зелени с ранней весны.

Вспомните, какие вкусные и урожайные абрикосы были в нашем детстве, и мы понятия не имели, что такое монилиальный ожог. Сегодня многие садоводы признали, что без химии вырастить абрикосы весьма сложно и нужно искать очень старые сорта, которые устойчивы к монилиозу. Либо выращивать обычную жердель, варенье из которой даст фору любому сорту.

То же самое можно советовать и в поисках устойчивых сортов и гибридов винограда, прогуливаясь по дачному массиву и присматриваясь, с каким соседом стоит подружиться и обменяться интересными растениями.

Ищите, выращивайте и размножайте те растения, которые подходят лучше других для вас и вашей местности.

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников