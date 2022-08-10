В Одессе заработал еще один мобильный медпункт

В гуманитарном центре Киевского района начал работу мобильный медицинский пункт. Здесь можно получить консультацию семейного врача, измерить давление и заключить декларацию, сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Новый мобильный медпункт расположен по адресу: Люстдорфская дорога, 33, школа №27. Время работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 13:00.

Отметим, что подобные медпункты сейчас работают во всех районах Одессы:

гуманитарный центр Приморского района – школа №117, ул. Ришельевская, 18, вход со стороны ул. Жуковского;

– школа №117, ул. Ришельевская, 18, вход со стороны ул. Жуковского; гуманитарный центр Малиновского района – сквер Г. Гамова;

– сквер Г. Гамова; гуманитарный центр Суворовского района – школа №22, ул. Махачкалинская, 4.

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Фото с Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно»