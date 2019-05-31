Что показал первый год работы новой украинской школы в Одессе?

Сегодня в одесских школах звенят «последние звонки». «Одесская жизнь» выясняла, что принёс этот учебный год тем, кто учился в первом классе, и тем, кто учил «по-новому» – по программе Новой украинской школы (НУШ).

Когда началась реформа образования, многие родители, да и учителя, волновались и скептически ожидали того, что из этого выйдет. Теперь год учебы по новой системе позади — за это время все участники процесса успели составить свое представление о «Новой украинской школе». Какие итоги можно подвести?

На уроках никто не зевает

12 лет вместо 11-ти, домашние задания только со второго класса, а оценки – с третьего, и это еще не все, чем отличается обучение после реформы образования. Больше интерактива, практических заданий и наглядных примеров. Это помогает первоклассникам никогда не зевать на уроках.

По окончании учебного года дети получили не табеля с оценками, а «свидетельства достижений». В них учитель описал способности ребенка. В свидетельстве указывается также активность работы на уроке, интерес к учебе, уровень самостоятельности, умение решать конфликты. Кроме того, на каждого ученика есть портфолио, собравшее все его проекты и работы за учебный год.

Одиночные парты получили не все

Даже самый лучший учитель не сможет подходить к работе креативно без соответствующей материально-технической базы. По новым стандартам парты в новой украинской школе – одноместные. У педагога должен быть ноутбук, а в классе — проекторы, интерактивные доски, современные учебники, конструкторы, микроскопы. А что по факту получили школы?

– Нам выдали дидактический материал в виде развивающих игр, конструктор «лего», карты страны, коврик для зоны отдыха, компьютер и принтер. Однако мы так и не получили одиночных парт, потому что в нашем классе уже стояли новые двойные парты. Это не особенно влияет на процесс обучения, но с одиночными партами, все-таки было бы удобнее проводить творческие занятия, – рассказала Людмила Кильченко, учитель 1-Б класса общеобразовательной школы 1-3 ступеней №12.

Кроме того, учитель отметила, что было бы неплохо, если бы к книгам сразу выдавали печатные тетради, ведь сейчас их покупают родители.

Играем и учимся

Нам удалось увидеть, как проходит урок по новым стандартам: заходя в класс, дети здороваются с учителем — каждый по-своему. А потом ученик прикрепляет на веревочку смайл, символизирующий его настроение. Если вдруг оно не задалось, педагог выясняет, что не так.

Даже на уроке математики учитель спрашивает: а где улыбка? Очень контрастирует с привычным «это кто там на задней парте улыбается, кому там весело?» А после удачного ответа педагог дает ребенку «пять», одобрительно хлопая его по ладошке, и он без оценок понимает: все сделал правильно.

Сидеть смирно в НУШ тоже не заставляют. После каждого задания – разминка или игра. Восьмилетний Глеб с увлечением рассказывает о новом опыте:

– Мы ставим эксперименты, сажаем семена, наблюдаем, как образуется лед или образовываются почки на деревьях.

Весь класс разделен на зоны. Они яркие и визуально разделены по цвету. Есть уголок отдыха, с ковриком и пуфиком, есть уголок дружбы. На лепестках ромашки написаны способы перемирия: в случае конфликта дети выбирают один из них и мирятся.

Все зависит от учителя

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной школы 1-3 ступеней №12 Елена Андреева рассказывает:

– Прежняя программа была направлена на то, чтобы развивать навыки чтения, письма, а здесь применяется всестороннее обучение: развитие речи, критического мышления.

А эффективность методики зависит от того, как она применяется, как воспринимают новшества родители.

Они как раз подтверждают: программа действительно стала легче, но расширился кругозор детей. Все знания применяют на практике. Например: в неделю растений первоклассники самостоятельно их высаживают. Кроме того, каждая неделя тематическая, например «Я исследователь», «Я путешественник».

Свобода действий или вседозволенность?

Дети — разные, и для каждого ребенка новый подход приносит свой результат.

– Первое время дети могли вставать с мест без причины, но со временем это прекратилось. Теперь они встают только по делу, причем максимально тихо, чтобы не мешать остальным. Дисциплина теперь воспринимается иначе. А ребятам стало намного интереснее, а это главное, – считает Людмила Кильченко.

По мнению психолога 12-й школы Юлии Гереско, реформа была необходима, поскольку современные дети — другие и иначе воспринимают мир.

– Главная задача, чтобы повзрослевшие дети смогли без труда найти себя в будущем, чтобы они непрерывно учились и совершенствовались, не останавливаясь в процессе всей жизни. А для этого у них должна сформироваться любовь к обучению. И, судя по тестам, которые я проводила в первом классе, они заметно больше любят ходить в школу и проявляют неподдельный интерес к учебе.