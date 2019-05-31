Воронцовская колоннада пока в строительных лесах, но её обещают открыть на следующей неделе

Одна из достопримечательностей Одессы – Воронцовская колоннада всё еще спрятана от глаз туристов и просто любопытных. Закрыта забором, строительными лесами и защитной пленкой. Хотя ранее сроком завершения работ назывался май 2019 года.

Побывав на месте, корреспондент «Одесской жизни» отметил, что, по виду, завершать работы реставраторы особо не спешат.

Напомним, что реставрация колоннады была начата в мае 2017 года. Её сопровождали и открытия, и скандалы.

Две зимы архитектурная достопримечательность пережила в законсервированном виде, хотя прошлым летом работы планировали завершить до конца 2018 года.

И вот в марте очередную «зимнюю обертку» сняли, и реставрацию возобновили. Завершить работы пообещали к концу мая. Однако уже и этот срок на исходе.

На объекте наш корреспондент обнаружил 2-3 рабочих и определенный фронт работ, которые предстоит довести до логического завершения.

За забором можно увидеть большое количество стройматериалов – непонятно, это лишние или те, которые ещё нужно будет применить. Колонны и перекрытие по виду уже приведены в порядок, но всё еще скрыты за строительными лесами. Даже ступеньки имеют “приличный вид”, но вокруг сооружения пока еще полностью неблагоустроенная зона.

Работающие на объекте люди от каких-либо комментариев отказались, а охранник заявил, что допуск на площадку запрещен. И вообще, мол, тут «всё запрещено».

Однако в пресс-службе горсовета нас обнадежили – леса должны снять, ориентировочно, уже на следующей неделе. Тогда обещают пригласить журналистов полюбоваться обновленной красотой и показать колоннаду всем одесситам.