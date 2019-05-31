«Кот ученый» поселился в одесской школе на празднике последнего звонка

Сегодня в одесских школах — праздник последнего звонка, один из самых традиционных, волнительно-трогательных. В одной из них во время торжества открыт новый арт-объект, продолжающий уже знаменитую одесскую “кошачью тропу”.

В средней школе № 81 на Фонтанской дороге — тоже праздник: у кого-то с этого дня начинаются насыщенные каникулы, первоклашки называют себя «выпускниками», ну а сами выпускники и их родители не скрывают, что теперь у них остался за спиной большой этап, впереди — взрослая жизнь. А это одновременно и праздник, и вполне понятные переживания.

Традиционные поздравления, напутствия, школьники демонстрируют свои таланты…

Вот, вроде, все, как обычно. Между тем, берусь утверждать, что именно в этой одесской школе праздник последнего звонка едва ли не стал самым необычным.

Ученики школы принесли на праздник своих домашних питомцев. Кошечки-собачки-хомячки-кролики-птички тоже приобщились к празднику, вызвав немалый восторг у всех, кто собрался в этот день на школьном дворе. Как оказалось, такая живая выставка стала прелюдией к необычному событию, которое произошло в день последнего звонка.

Именно здесь, у входа в школу, одесский скульптор Татьяна Штыкало представила своего нового хвостатика (уже восьмого!), которого зовут Ученый кот. И хотя прозвучало, что коту еще будут подбирать кличку, та, которая имеется, уже пришлась всем по вкусу.

На сей раз кот белоснежный, очень умный, с украшением на шейке. Он приступает к важному процессу: начинает грызть (в переносном смысле!) гранит науки, то есть, изучает открытую книгу. Кстати, книги — это учебники, посему место для новой скульптуры выбрано более чем подходящее.

Пожалуй, столь торжественно ни одну кошачью скульптуру в Одессе еще не открывали. Звучало и «Ура!», и просто аплодисменты, ну а каждый школьник, что первоклассник, что выпускник, равно как и учителя, и родители, и гости старались погладить очаровательного Ученого кота.

Скульптор Татьяна Штыкало рассказывает, что такой вот кот белого цвета, приближенного к мраморному оттенку — это ее первый опыт. Белый цвет подчеркивает, что кот еще очень молод, готов приобщаться к познанию. Ну а старые учебники, к которым подбирается хвостатик — это вечный образ самого познания, бесконечного процесса постижения знаний.

Вот так, с мудростью, подтекстом и, конечно же, юмором создано новое творение Татьяны Штыкало. Ну а одесская Кошачья тропа пополнилась еще одним очаровательным арт-объектом.

И остается только пожелать удачи всем, для кого сегодня прозвенел последний звонок, порадоваться вместе с ними, приобщиться к добрым напутствиям, ну а всех нас, в том числе и туристов, поздравить с появлением еще одного очаровательного кошачьего маленького чуда!