Чим відрізняється прописка від реєстрації?

Деколи ми за давньою звичкою називаємо реєстрацію місця проживання пропискою, але чи є ці поняття тотожними? Адже станом на сьогодні такого поняття як «прописка» в законодавстві України не існує, натомість існує реєстрація.
Відповідає директорка Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) Тетяна Кулішова.
Які відмінності між пропискою та реєстрацією?
Головна відмінність — цілі здійснення прописки та реєстрації. Прописка втілювала в життя функцію адміністративно-планового розміщення населення, контроль за переміщенням громадян, а реєстрація — це підтримка юридичного зв’язку між людиною і державою, реєстрація має повідомний характер і не обмежує свободу пересування громадян.
Крім того, прописка закріплювала громадян за визначеною адміністративно-територіальною одиницею, видавати дозвіл на проживання мали право адміністративні органи на місцях. Натомість інститут реєстрації не встановлює зазначених обмежень. Також важливим є те, що власник приміщення може зареєструвати в своєму помешканні будь-яку особу, на відміну від прописки, яка дозволяла прописати лише близьких родичів.
Для того аби здійснити реєстрацію місця проживання, необхідно зібрати істотно менший, в порівнянні з пропискою, пакет документів.
Чи є реєстрація обов’язковою?
Кожен громадянин України зобов’язаний зареєструвати своє місце проживання, а також повідомити компетентні органи про зміну свого місця проживання протягом 30 днів. Батьки зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження.
За несвоєчасну реєстрацію передбачена адміністративна відповідальність — попередження або штраф.
Які документи потрібні?
Для реєстрації необхідно надати:
- письмову заяву;
- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (як правило — паспорт). Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
- квитанцію про сплату адміністративного збору;
- документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
- заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).
Якщо вам належить декілька помешкань, де необхідно зареєструватися?
Здійснити реєстрацію місця проживання можна лише за однією адресою. Якщо ви є власником декількох помешкань або проживаєте у двох або більше місцях, реєстрацію місця проживання можна здійснити за однією з цих адрес на вибір.
Куди звертатися та яка ціна?
Сьогодні функцію реєстрації місця проживання здійснюють органи місцевого самоврядування.
За таку послугу встановлений адміністративний збір:
- якщо особа звертається своєчасно, без порушень встановленого строку — 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
- якщо строки звернення порушені — 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.
Навіщо потрібна реєстрація місця проживання?
На сьогоднішній день існують соціальні та адміністративні послуги, які надаються виключно за місцем реєстрації:
- отримання паспорта (як національного, так і закордонного);
- виплата пенсій;
- виплата соціальної допомоги по безробіттю, догляду за дитиною тощо (виняток — виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами);
- оформлення проїзного документа дитини;
- реєстрація фізичної особи — підприємця;
- голосування на виборах;
- звернення за безкоштовною медичною допомогою.
Окрім того, за адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.
У особи, яка зареєстрована у помешканні, однак не є його власником або співвласником, не виникає автоматичного права власності на чуже нерухоме майно, у якому вона проживає!
Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомоги звертайтеся до:
Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності, 2; тел.: (04853) 50-366; (04853) 50-443.
Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2б; тел.: (04859) 40-300.
Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт Захарівка, вул. 1-го Травня, 49; тел.: (04860) 94-430.
Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт Іванівка, вул. Центральна, 93; тел.: (04854) 2-00-55.
Також знайти відповідь на юридичне запитання можна у правничій вікіпедії WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua/ або зателефонувавши на єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103.
Тетяна Кулішова, директор Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Ранее мы рассказывали о том, как будет работать прописка в смартфоне.