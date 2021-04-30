Чим відрізняється прописка від реєстрації?

Деколи ми за давньою звичкою називаємо реєстрацію місця проживання пропискою, але чи є ці поняття тотожними? Адже станом на сьогодні такого поняття як «прописка» в законодавстві України не існує, натомість існує реєстрація.

Відповідає директорка Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) Тетяна Кулішова.

Які відмінності між пропискою та реєстрацією?

Головна відмінність — цілі здійснення прописки та реєстрації. Прописка втілювала в життя функцію адміністративно-планового розміщення населення, контроль за переміщенням громадян, а реєстрація — це підтримка юридичного зв’язку між людиною і державою, реєстрація має повідомний характер і не обмежує свободу пересування громадян.

Крім того, прописка закріплювала громадян за визначеною адміністративно-територіальною одиницею, видавати дозвіл на проживання мали право адміністративні органи на місцях. Натомість інститут реєстрації не встановлює зазначених обмежень. Також важливим є те, що власник приміщення може зареєструвати в своєму помешканні будь-яку особу, на відміну від прописки, яка дозволяла прописати лише близьких родичів.

Для того аби здійснити реєстрацію місця проживання, необхідно зібрати істотно менший, в порівнянні з пропискою, пакет документів.

Чи є реєстрація обов’язковою?

Кожен громадянин України зобов’язаний зареєструвати своє місце проживання, а також повідомити компетентні органи про зміну свого місця проживання протягом 30 днів. Батьки зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження.

За несвоєчасну реєстрацію передбачена адміністративна відповідальність — попередження або штраф.

Які документи потрібні?

Для реєстрації необхідно надати:

письмову заяву;

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (як правило — паспорт). Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Якщо вам належить декілька помешкань, де необхідно зареєструватися?

Здійснити реєстрацію місця проживання можна лише за однією адресою. Якщо ви є власником декількох помешкань або проживаєте у двох або більше місцях, реєстрацію місця проживання можна здійснити за однією з цих адрес на вибір.

Куди звертатися та яка ціна?

Сьогодні функцію реєстрації місця проживання здійснюють органи місцевого самоврядування.

За таку послугу встановлений адміністративний збір:

якщо особа звертається своєчасно, без порушень встановленого строку — 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

якщо строки звернення порушені — 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

Навіщо потрібна реєстрація місця проживання?

На сьогоднішній день існують соціальні та адміністративні послуги, які надаються виключно за місцем реєстрації:

отримання паспорта (як національного, так і закордонного);

виплата пенсій;

виплата соціальної допомоги по безробіттю, догляду за дитиною тощо (виняток — виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами);

оформлення проїзного документа дитини;

реєстрація фізичної особи — підприємця;

голосування на виборах;

звернення за безкоштовною медичною допомогою.

Окрім того, за адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

У особи, яка зареєстрована у помешканні, однак не є його власником або співвласником, не виникає автоматичного права власності на чуже нерухоме майно, у якому вона проживає!

Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомоги звертайтеся до:

Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності, 2; тел.: (04853) 50-366; (04853) 50-443.

Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2б; тел.: (04859) 40-300.

Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт Захарівка, вул. 1-го Травня, 49; тел.: (04860) 94-430.

Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт Іванівка, вул. Центральна, 93; тел.: (04854) 2-00-55.

Також знайти відповідь на юридичне запитання можна у правничій вікіпедії WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua/ або зателефонувавши на єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103.

Тетяна Кулішова, директор Роздільнянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

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