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Прописка в смартфоне: как это будет работать?

Прописка в смартфоне: как это будет работать?

В Украине отменят штамп регистрации места жительства в паспорте (прописку). Эту отметку хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне. Для этого будет работать электронный реестр, из которого чиновники должны будут сами получать информацию об адресе постоянного проживания. Когда и как заработает новшество?

«7 кругов штампа»

Сегодня процедура регистрации места проживания слишком бюрократизирована и сложна.

Сначала нужно записаться на прием в Центр предоставления административных услуг или в профильное госучреждение по месту своей регистрации. Потом ждать очереди. Потом лично посетить Центр админуслуг. А потом еще раз прийти для того, чтобы подать все документы.

Обязательным атрибутом визита станет папка с бумажными документами, которые придется предварительно собрать. А также личный визит владельца квартиры или дома, в котором вы собираетесь зарегистрировать место проживания (а совладельцев может быть несколько), или нотариальное заверение доверенности. Военнообязанным придется еще и встать на учет в районном военкомате. А это добавляет еще несколько дней.

В общем, мы тратим недели, чтобы просто сообщить государству, где живем.

Что такое декларативная прописка?

Минцифры планирует, что теперь граждане Украины самостоятельно и онлайн смогут указать адрес, по которому фактически проживают. Данные о прописке автоматически появятся в реестре.

По мнению авторов проекта, услуга регистрации места проживания также станет более прозрачной. Человек (если он не собственник жилья) не сможет безосновательно прописаться по определенному адресу – решающим является согласие собственника. А выписаться можно будет уже без подтверждения владельца.

Экспериментальный проект с электронной пропиской стартует уже с апреля.

Как прописаться через смартфон?

Нужны только ID-карта и «Дія». Все, что нужно будет сделать, – это просто зайти на портал или в приложение и заполнить короткое заявление.

Если вы владелец жилья – регистрация произойдет автоматически. Если нет, то владельцу на электронную почту или в приложение (если оно установлено) придет ссылка-подтверждение, с помощью которой он должен подтвердить эту регистрацию. При этом собственник жилья также беспрепятственно сможет выписать любое лицо, которое задекларировало свое место жительства в недвижимости владельца.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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