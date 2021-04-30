Полиция проводит “зачистку” в Одесской области (видео)

В Одесской области полиция объявила о проведении масштабной зачистки региона от представителей криминалитета.

Об этом сказано в сообщении ГУ Нацполиции в Одесской области.

В частности, в Одессе выявили более 10-ти человек, связанных с “ворами в законе”. У них изъяли десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотики.

А у семерых жителей Беляевки, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета, изъяли наркотики, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещдоки. Боеприпасы, оружие и наркотики изъяли и у нескольких жителей Вилково и Арцыза.

Напомним, что в Одессе усилили меры безопасности накануне майских праздников и годовщины трагедии 2 мая.