Боролся с церковью и украинцами: резкие повороты судьбы улицы Галана в Одессе

Товарищ Яга

То, что у людей есть свои судьбы – это понятно. Но есть свои судьбы и у улиц! И бывают и там, и там ох какие резкие повороты…

Была в Одессе улица Ярослава Галана (до этого – Горизонтальная). А потом ее переименовали, дав имя… Об этом немного позже, а пока вкратце о том, кем был Ярослав Галан.

В советской школе на уроках украинской литературы нам рассказывали, что Ярослав Александрович Галан (партийный псевдоним Товарищ Яга, 1902–1949) – украинский советский писатель – антифашист, борец с украинским национализмом. Что ж, взглянем на его биографию с сегодняшнего ракурса.

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Любил россию, а та забрала у него жену и достоинство

Родился он в Перемышльском воеводстве Польши, но его отец был настолько ярым почитателем россии (москвофилом), что с началом Первой мировой его интернировали в Австрию. Наступающая русская армия их «освободила», и семья переехала в Ростов-на-Дону.

Будущий «Яга» в Австрию все же через какое-то время вернулся – в университете учился. Преподавал польскую словесность в Луцке, членствовал в компартии Польши, а затем в Компартии Западной Украины.

Как активист-коммунист получил «волчий билет», т.е. запрет на педагогическую работу в Польше. В 1932 году жена коммуниста Галана поехала учиться в Украину. В 1937 году харьковскую студентку Анну Галан расстреляли как польскую шпионку, что, впрочем, не снизило градус «коммунистичности» Ярослава (о судьбе супруги Галан так и не узнал, ему лишь сообщили, что ее задержали). Как и то, что в 1935 году ему отказали в получении советского гражданства. А в будущем Галана не принимали в компартию СССР. До конца жизни так и оставался “кандидатом в члены”.

Война с богом и украинцами

Его он заполучил после аннексии Союзом Западной Украины. Сразу начал журналистскую работу в ведущих «советско-украинских» газетах. Одной из основных тем коммуниста Галана была критика католической церкви и вообще, богоборчество.

После того как в 1949 году римский Папа отлучил от католической церкви всех коммунистов мира, Галан ответил ему в весьма жесткой форме памфлетом «Плюю на папу». За этот памфлет, а также другие той же направленности – «Отец тьмы» и «На службе у сатаны» он получил Сталинскую премию. В 1952 году. Посмертно.

Почему посмертно? А дело в том, что нашедшего самое, похоже, неудачное место для плевков в сторону католической веры (Львов!), Галана в 1949 году в рабочем кабинете зарубили 11-ю ударами топора, причем последние 10 уже были не нужны.

Судьба названий

Этот теракт ускорил ликвидацию националистического подполья на Западной Украине, и в частности убийство Романа Шухевича – одного из наиболее активных членов ОУН, украинского политического и военного деятеля.

Так вот, в 2016-м в Одессе улицу Ярослава Галана переименовали в улицу… Романа Шухевича. Остается в этом разговоре о судьбах улиц добавить еще феноменальный «мукачевский» штрих. 5 апреля 2017 года в этом закарпатском городе решением местной власти улица Ярослава Галана превратилась в улицу Степана Бандеры, а улица Ивана Туряницы (член ЦК КПУ) стала имени Романа Шухевича.

Но через 3 месяца эти же депутаты изменили свое апрельское решение: улица Романа Шухевича получила имя митрополита Андрея Шептицкого, а улица Степана Бандеры – Любомира Гузара, украинского кардинала. Судьбы людей, судьбы улиц…

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Коллаж: Фотографії Старого Львова