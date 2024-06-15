Политический террор: 104 года назад большевики расстреляли в Одессе 63 украинца

В феврале 1920 года большевикам удалось захватить власть в Одессе. Чтобы закрепиться в городе и предотвратить восстановление украинской государственности, им нужно было физически и морально уничтожить симпатиков и участников украинского национального движения. Местная газета «Известия Одесского губерниального революционного комитета» от 22 февраля сообщала следующее: «В настоящее время в тюрьме нет ни одного заключенного. На днях прибудет первая партия из 150 человек…». С тех пор репрессии, террор стали нормой, тюрьмы заполнились тысячами людей.

Подавление открытого и скрытого сопротивления режиму в регионе осуществляла Одесская губернская чрезвычайная комиссия (ОГНК) или губЧК. На своих заседаниях члены комиссии решали судьбу всех, кому не удалось попасть в поле зрения местных чекистов.

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В мае 1920 года произошло усиление террора. Содействовали этому экономический кризис и ситуация на фронте. В апреле-мае наступление украинских и польских войск на Киев повлекло разоблачение в Одессе «подпольных организаций, которые имели целью свержение советской власти».

«4-й всеукраинский съезд Советов предостерегает рабочих и крестьян против предательского лозунга «Украинская Народная Республика», который является лишь прикрытием для покорения Украины международному капиталу и украинской буржуазии шовинистической…, – пишут «Известия» от 3 июня. – Третья УНР, которую обещает сейчас Петлюра, является лишь прикрытием для утверждения в Украине ненавистной власти польских шляхтичей».

В Одессе объявлено чрезвычайное положение, власти переходят от избранных советов к ревкомам (революционным комитетам). Это объяснялось тем, что в городе и уезде контрреволюционные заговоры становятся массовыми.

17-18 мая одесская губЧК рассматривает дело о «подпольной петлюровской организации». Отсчет расстрелянных большевиками по делу открыли Георгий Тютюнник, Владимир Маковский, Николай Солчинский, Галина Чижевская, Михаил Клик. Им инкриминировали намерение поднять восстание в Одессе и уезде против советской власти. Также вроде бы они планировали поддержать участников Первого Зимнего похода армии УНР, которые к тому времени захватили Ананьев и Балту в Одесской области. Вероятно, количество обвиняемых не отвечало пропагандистским задачам, поэтому в конце мая было сфабриковано новое дело по развертыванию широкомасштабной кампании против «петлюровского движения». Фактически для проведения антиукраинского террора.

К середине июня было арестовано 170 человек по делу №2575. Это были преимущественно члены общественной организации «Просвіта» и те, кто на время облавы находился в его книжном магазине, а также «мелкие спекулянты» и «бывшие члены РКП(б)». Среди арестованных оказались люди всех возрастов, национальности и социального статуса.

14 июня 1920 года коллегией Одесской губЧК в составе Станислава Реденса, Макса Дейча, Леонида Заковского вынесен приговор арестованным по делу «подпольной петлюровской организации». К расстрелу приговорили 63 человека, среди которых были воины и старшины Украинской галицкой армии (УГА), 48 человек отправили в концлагерь (12 из которых – на 5 лет, остальные – от 3 до 1 года), других отпустили.

В ночь с 15 на 16 июня 1920 года приговор был приведен в исполнение.

Среди жертв расстрелов было немало членов одесской «Просвіти».

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Также одной из центральных фигур, вокруг которой раскручивали обвинение, был Анатолий Усаневич (одессит, служивший в 1919 году в УГА). За «связь» с ним расстреляли Александра Горобача, Ивана Церра, Ольгу Розе, Лаврентия Конька, которых обвиняли в связях с Усаневичем и на допросах не привели никаких фактов о существовании «подпольной организации». Абраму Рейфману Шай Мильтеру инкриминировали изготовление фальшивых документов «агентам Петлюры». Факты подтверждения этого не были приведены. Константина Сиренко расстреляли как секретаря «Просвіти», а его жену отправили в концлагерь.

Бограта Гозалова за мифическую связь с Усаневичем планировали в качестве «подозрительного элемента» поместить в концлагерь, но наконец губЧК приняла расстрельное решение.

По обвинению в причастности к мифической «подпольной петлюровской организации» в течение 1920 года только в Одессе было расстреляно более двухсот человек. Всего за этот год в губернии было расстреляно более полутора тысяч человек, имена которых удалось установить исследователям.

В январе-феврале 1921 года, инспектируя губернию, чиновник Д. Приходько отчитывался ВУЦИК: «украинцы Одессы боятся признаться в том, что они украинцы… без разбора расстреляно 70 членов «Просвіти».

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Источник: Украинский Институт национальной памяти