Улица Ярославского в Одессе: почему ее назвали в честь грабителя, борца с елками и «главного безбожника»

Статья по теме: Прошел всю войну до самого ее окончания: чем одессит Роман Кармен заслужил название улицы в свою честь

Грабежи и убитая невеста

Родился будущий российский революционер, советский партийный и государственный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР, один из главнейших идеологов сталинизма в 1878 году в Чите, и назывался он тогда Миней Израилевич Губельман. Происходил из семьи ссыльных. Закончил в Чите 3-классное училище, затем сдал экстерном экзамен за 4 класса гимназии, и на этом его образование закончилось.

В 20 лет вступил в РСДРП, организовал социал-демократический кружок на Забайкальской железной дороге. В 1901 году «сходил в загранку»: был корреспондентом ленинской газеты «Искра». В 1902-м – первый арест. С 1903 года на нелегальном положении, стал одним из руководителей боевого центра РСДРП, занимавшегося экспроприациями – грабежами банков и частных лиц. Деньги шли, помимо прочего, на партийные нужды.

У него было 14 партийных «кликух», Ярославским он стал после организации стачки текстильщиков в Ярославле. Он был участником революции 1905-1907 годов. Его 23-летнюю невесту, тоже революционерку, зверски убили другие радикалы – черносотенцы при доставке оружия для восставших. В 1907 году Ярославский был арестован и отправлен на каторгу, затем жил на поселении в Якутии.

Главный безбожник СССР

После февральской революции 1917 года возглавил Якутский совдеп. В дни октябрьского переворота Ярославский – член московского центра по руководству вооруженным восстанием, первый комиссар кремля.

В дальнейшем занимал высокие государственные и партийные должности, был ярым сталинистом, автором книги «О товарище Сталине». Основной его «фишкой» была антирелигиозная политика советского государства, в ней он был главным авторитетом.

С 1925 года Ярославский главенствовал в Союзе воинствующих безбожников, был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», под его руководством издавалось множество антирелигиозных брошюр, плакатов и открыток. Он стал главным организатором кампании против рождественских елок и инициатором отмены рождественского выходного и гонений на новогодние елки в СССР в 1929-1935 гг.

Умер Ярославский в 1943 году в Москве от рака желудка, был кремирован, прах помещен в урне в кремлевскую стену. В 1953 году, во время так называемого дела врачей, некоторым медикам было предъявлено обвинение в преступной халатности, которая выражалась в «запоздалом диагностировании» рака у Ярославского.

Вы также можете узнать: В Одессе назвали улицу в честь поющего священника-большевика: кем был этот нестандартный человек

Шесть названий улицы Троицкой

Именем Ярославского были названы улицы во множестве населенных пунктов, в подавляющей части – в той зауральской части россии, где он «мотал срок». Из украинских городов в «Википедии» не указан ни один. Почему в 1946-м «отличилась» Одесса – бог весть.

Ныне здесь это улица Троицкая, а ее первое название было Форштадская. Потом в 1820 году она стала Троицкой в честь расположенной невдалеке Троицкой церкви. В 1923 году ее переименовали в честь крупного коммунистического деятеля Григория Зиновьева. Но через 10 лет он оказался «врагом народа» (в 1936 году его расстреляли), а улица стала Рабоче-Крестьянской милиции, потом им. 15-летия милиции, потом – просто Милиции. С 1946-го по 1991-й – это улица Ярославского.

Прикольно, что в «родном» Ярославле имя Ярославского носила с 1944 года одна из крупных центральных улиц. В 1993-м ее переименовали, и сейчас именем Емельяна Ярославского в Ярославле называется… тупик. Что вполне логично.