Знаменитые одесситы: как Александр Безредка сделал карьеру в институте Пастера в Париже

8 апреля 1870 года в Одессе родился крупнейший французский иммунолог и микробиолог Александр Безредка. Он занимался проблемами иммунитета и местной иммунизации, а предложенные им методы используются в медицине до сих пор.

Ученого не принимали на обучение в Москве и Киеве, потому что был евреем

Родился Безредка в семье еврейского литератора, который писал под псевдонимом Э. Иш-Но`оми. После окончания гимназии будущий ученый поступил в Новороссийский университет, на кафедру естественных наук физико-математического факультета. В университете он увлекся химией, и его первые научные разработки были сделаны под руководством выдающегося химика Николая Зелинского, а за публикацию одной из своих работ Безредка был удостоен золотой медали.

Окончив университет в Одессе, Безредка хотел продолжить учебу в киевском или московском университете, однако там обязательным условием для поступления стал переход в христианство. И Безредка уехал в Париж, где его без экзаменов приняли сразу на второй курс медицинского факультета Сорбонны.

Одессит Безредко закончил Сорбонну и сделал карьеру в Париже

Позже Безредка работал в институте Пастера под руководством Ильи Мечникова, получил профессорское звание и позже стал заместителем директора института. При этом ученый никогда не оставлял связь с отечественной наукой.

Безредка занимался изучением иммунных процессов и проблем анафилактического шока (этот термин ввел в медицинский лексикон именно он). Кроме того, ученый разработал безопасный метод введения сывороток, который используют и сейчас, он носит название «метод Безредки». Этот метод применяют против столбняка, брюшного тифа, дизентерии, холеры, сибирской язвы, оспы, стрептококка и стафилококка.

В последние годы жизни ученый занимался проблемами борьбы с онкологическими заболеваниями и поиском специфической вакцины против опухолей. Умер Александр Безредка в 70-летнем возрасте 28 февраля 1940 года в Париже, где и был похоронен.

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