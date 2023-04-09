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В воскресенье, 9 апреля,  христиане западной традиции отмечают Пасху

В воскресенье, 9 апреля,  христиане западной традиции отмечают Пасху

Сегодня, в воскресенье, 9 апреля 2023 года христиане западного обряда празднуют Воскресение Христово

Папа римский Франциск совершил пасхальную мессу в базилике Святого Петра в Ватикане. 86-летний понтифик, перенесший простуду на днях, выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности между израильтянами и палестинцами и призвал международное сообщество как можно быстрее остановить войну в Украине.

Папа римский Франциск

Папа римский в пасхальной речи призвал международное сообщество как можно быстрее остановить войну в Украине.

Почему даты Пасхи в восточном и западном обрядах не совпадают

В 325 году состоялся первый Вселенский собор в истории христианства (или Никейский собор). Тогда было решено отмечать Пасху в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.

Разногласия по поводу дат Пасхи возникли в 16-м веке, когда католическая церковь ввела более точный и современный григорианский календарь. Верующие западного обряда перешли на него.

В восточный обряд продолжил пользоваться устаревшим и неточным юлианским календарем. Поэтому ивозникли разногласия в датах одних и тех же религиозных праздников.

Пасхальные традиции у верующих западного обряда

Многие правила в праздновании Пасхи в этих двух конфессиях похожи. И одни, и другие соблюдают пост и Страстную неделю. Ходят на службу в церковь в Великую субботу. Но верующие западного обряда не постятся так долго, к тому же им можно употреблять молочные продукты.

Обе конфессии считают Пасху семейным праздником и завершают праздничную трапезу мясными блюдами. 

Наибольшее отличие — это то, что у верующих западного обряда есть особый символ Пасхи (Пасхальный кролик). Легенд о появлении этой традиции существует множество, но одна из них — это то, что он приносит в каждый дом корзинку с шоколадными сладостями и прячет их дома или во дворе. 

Также важно отметить, что главными праздничными блюдами обычно являются кролик, индейка или курица, а не кулич. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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