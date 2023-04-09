Погода в Одессе 10 апреля: ждать ли град или грозу?

10 апреля 2023 года, в понедельник, никаких природных эксцессов, таких как град и гроза, какими запомнился предыдущий день, 9 апреля, сегодня ждать не стоит. Такой прогноз дает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 10 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.
Погода в Одесской области 10 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.