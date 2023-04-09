Погода в Одессе 10 апреля: ждать ли град или грозу?

Погода в Одессе: будет ли теплым воскресенье 9 апреля По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Но дождь, если и будет, то местами и небольшой. А вот воздух уже начинает понемногу прогреваться. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе 8 апреля? Одесситов уже замучили дожди, ветра и туманы, сменяющие друг-друга. Но, похоже, уже наметился погодный перелом. Осадков и ветра уже не ожидается, хотя и весенние тепло еще не спешит. ПОДРОБНЕЕ