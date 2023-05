Беженцев из Одессы, среди которых инвалиды и дети, заблокировали в Румынии

За что задержали три семьи с шестью детьми

Эвакуационный автобус был отправлен из Кишинева в субботу немецкой благотворительной организацией Be an Angel. На борту находились 72 человека, преимущественно женщины и дети из Одессы, Херсона, Харькова и Николаева. Многим из них необходима медицинская и психологическая помощь. 25 человек направлялись в Зальцбург (Австрия), где их ждали представители Красного Креста для оказания медицинской помощи и размещения в госпиталях. 47 направлялись в Мюнхен (Германия).

Три семьи, 12 человек, 6 взрослых и 6 детей, были задержаны в субботу молдавским пограничным контролем на румынско-молдавской границе из-за того, что несовершеннолетние члены семей путешествовали по свидетельству о рождении. После продолжительных переговоров румынские пограничники разрешили пересечь границу, но с условиями размещения и нахождения украинцев в центре для беженцев в Яссах. Они не могут свободно передвигаться или покинуть страну.

Женщину без конечности не пропускают в Австрию для получения протеза

В воскресенье на венгерско-молдавской границе венгерские пограничники не позволили пересечь границу двум пожилым женщинам. Одна из них, 76-летний инвалид, направлялась в Зальцбург для лечения и получения протеза.

Они также были доставлены в Яссы и находятся там на тех же условиях.

«Кроме всех бюрократических и юридических вопросов, чисто по-человечески, я не понимаю мотивации действий пограничников. Как можно препятствовать пересечению границы трехлетнего мальчика из зоны боевых действий, которому нужна медицинская помощь, как можно отказывать его семье в надежде?», – комментирует ситуацию основатель Be an Angel, Андреас Тоэлке.

Be an Angel обращается ко всем организациям и государственным учреждениям с просьбой повлиять на ситуацию.

Be an Angel – благотворительная организация, основанная немецким журналистом Андреасом Тоэлке с офисами в Одессе, Германии и США. Основной вид деятельности – бесплатная эвакуация украинцев в Германию и другие страны ЕС. Многие из них отправляются на бесплатное лечение в европейские клиники. За год Be an Angel эвакуировал 19 000 человек из Украины. В основном это люди из оккупированных территорий и прифронтовых зон. Деятельность фонда финансируется путем пожертвований. https://be-an-angel.org/en/

Контакт: Telegram +380667990037.

Фото иллюстративное