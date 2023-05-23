Херсонский театр Кулиша покажет в Одессе еще один спектакль

25 мая Херсонский драматический театр Кулиша покажет еще один свой спектакль в Одессе. В этот раз это будет «Иуда» по пьесе Леси Украинки «На поле крови» с участием заслуженного артиста Украины Сергея Михайловского. Представление пройдет на сцене Одесского театра им. Василько.

Как сообщается на сайте Херсонского театра teatrkulisha.org/shows/yuda, в основе сюжета моноспектакля – исповедь Иуды, который за 30 сребренников продал своего учителя – Иисуса Христа.

“В течение всего представления христопродавец тяжело работает на гончарском станке, пытаясь вылепить то тарелку, то кувшин, но из-за переживаний у него ничего не получается.

Гончарский круг, который находится на сцене от первого до последней минуты спектакля, вызывает массу образов. Режиссер не сомневается, что каждый зритель вынесет из постановки что-нибудь свое. Но главный месседж гончарского станка – бесконечность греха, которому нет прощения, вечное клеймо предателя на Иуде».

Премьера «Иуды» состоялась в ноябре 2017 года и за это время ее увидели зрители не только в Украине, но и зрители в Португалии и Литве.

Это уже не первые гастроли театра за время российского вторжения. В Одессе до сих пор вынужденно живут тысячи херсонцев, для которых встреча с любимым театром и артистами — настоящий праздник. Именно поэтому выступления в нашем городе всегда есть в планах художественного руководителя Александра Книги.

Режиссер спектакля Сергей Павлюк также хорошо известен одесским театралам по спектаклям в театре Юного зрителя: «Ромео и Джульетта» и «Лесная песня». В прошлом году, также на сцене ТЮЗа, показали новую работу режиссера «Киска в память о тьме».

Купить билеты можно здесь https://concert.ua/ru/event/yuda-odesa.

Фото с сайта театра