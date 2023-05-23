В Одессе можно будет бесплатно сдать анализы на выявление онкозаболеваний: детали

Сезонная аллергия: как распознать и бороться с болезнью? Весной, когда начинается цветение растений, у многих людей начинают проявляться аллергические реакции. Сезонная аллергия носит научные названия «поллиноз» или «сезонный аллергический риноконъюнктивит», а в народе ее называют «сенной лихорадкой». Чаще всего аллергию весной у городских жителей вызывает пыльца амброзии и цветущих деревьев. ПОДРОБНЕЕ

Сплошная головная боль: как избавиться от мигрени? Про мигрень знали еще в Древнем Египте, но точные причины ее возникновения врачам не удалось установить до сих пор. «Одесская жизнь» поговорила с неврологом Константином Инциным и выяснила, что может спровоцировать такую сильную головную боль и как с ней бороться. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе можно бесплатно протестироваться на ВИЧ – когда и где С 15 по 19 мая 2023 года в Одессе пройдет ряд мероприятий, посвященных Европейской неделе тестирования на ВИЧ. Эта мера направлена на информирование о важности своевременной диагностики этого опасного заболевания и знания каждым человеком своего ВИЧ-статуса, а также раннее выявление ВИЧ, сообщают в пресс-службе городского совета. ПОДРОБНЕЕ

Дневной сон: полезен он или нет Сон днем придумали не только для детей. Многие взрослые люди даже выделают себе специальное время для дневного сна. Но правильно ли они делают? Полезно ли спать днем или он грозит нам бессонницей, давайте разберемся вместе. ПОДРОБНЕЕ