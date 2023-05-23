В Одессе можно будет бесплатно сдать анализы на выявление онкозаболеваний: детали

В Одессе все желающие смогут сдать бесплатно анализы на обнаружение онкомаркеров. Акция по профилактике онкозаболеваний пройдет в Одесском консультативно-диагностическом центре №6.
25 мая в лаборатории центра по адресу Зоопарковая, 8 каждый желающий сможет бесплатно сдать анализы на основные онкомаркеры:
- РЭА раково-эмбриональный антиген;
- ПСА просто специфический антиген;
- СА-15 онкомаркер грудной железы.
Забор анализов – с 8:00 до 10:00.
Пациенты, кроме получения результатов, будут иметь возможность бесплатной консультации врачей — маммолога, онколога или гинеколога.
Телефон для справок: 0487480145.
Ранне мы писали, что онкозаболевания – это одна из основных причин смертности по всему миру.
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