Новости Одессы и Одесской области

Врачи предоставляют бесплатные онлайн-консультации.

Врачи предоставляют бесплатные онлайн-консультации.

Региональный медицинский центр ООО «Экомет» сообщил, что врачи центра предоставляют бесплатные онлайн-консультации всем нуждающимся.

Рецепты

Обратиться за консультацией можно по следующим номерам телефонов:

  • врач-гастроэнтеролог +38 (063) 327-20-95 – Екатерина Дмитриевна Картавцева;
  • врач-гастроэнтеролог +38 (093) 991-14-02 – Светлана Станиславовна Тарасенко;
  • врач-гастроэнтеролог детский +38 (068) 606-95-91 – Елена Константиновна Емельянцева;
  • врач-гинеколог +38 (068) 795-55-52 – Лейла Гамлетовна Байрамова;
  • врач-гинеколог +38 (093) 643-83-73 – Елена Анатольевна Белан;
  • врач-гинеколог +38 (099) 370-13-14 – Наталья Леонидовна Сотник;
  • врач-гинеколог +38 (050) 555-23-12 – Юлия Юрьевна Ермакова;
  • врач-гинеколог, гинеколог детского и подросткового возраста +38 (095) 318-79-21 – Татьяна Анатольевна Шимбарева;
  • врач-дерматовенеролог +38 (095) 086-77-65 – Маргарита Олеговна Пенская;
  • врач-дерматовенеролог +38 (066) 222-91-22 – Александр Анатольевич Родоманченко;
  • врач-дерматолог детский +38 (050) 109-42-94 – Виктория Борисовна Чирва;
  • врач-эндокринолог детский +38 (050) 300-42-17 – Галина Николаевна Веселова;
  • врач-эндоскопист +38 (050) 946-60-92 – Кирилл Юрьевич Дубров;
  • врач-кардиолог +38 (050) 833-30-95 – Елена Александровна Кан;
  • врач-кардиолог +38 (066) 709-31-03 – Диана Васильевна Переверзева;
  • врач-кардиолог, терапевт +38 (066) 486-34-70 – Татьяна Константиновна Юрченко;
  • врач-невропатолог +38 (067) 881-95-00 – Анна Сергеевна Золотарева;
  • врач-невропатолог +38 (067) 789-96-03 – Мария Михайловна Спицина;
  • врач-нефролог детский +38 (099) 044-52-92 – Наталья Викторовна Хмара;
  • врач ортопед-травматолг детский +38 (067) 949-22-31 – Анна Александровна Чикрижова;
  • врач-отоларинголог +38 (066) 765-12-38 – Елена Николаевна Голобородько;
  • врач-отоларинголог +38 (066) 291-28-83 – Елена Анатольевна Цокарева;
  • врач-отоларинголог +38 (093) 955-20-80 – Наталья Сергеевна Бычкова;
  • врач-отоларинголог детский +38 (050) 644-87-18 – Наталья Павловна Дудник;
  • врач-отоларинголог детский +38 (097) 930-81-22 – Татьяна Анатольевна Лазарева;
  • врач-офтальмолог +38 (097) 320-19-91 – Юлия Юрьевна Боева;
  • врач-офтальмолог +38 (063) 243-85-56 – Шехла Азадовна Ахмедова;
  • врач-педиатр +38 (099) 069-33-57 – Валентина Николаевна Дикая;
  • врач-педиатр +38 (095) 359-72-75 – Людмила Александровна Лихо;
  • врач-педиатр +38 (050) 867-33-94 – Татьяна Александровна Третяк;
  • врач-пульмонолог, терапевт +38 (050) 749-84-94 – Наталья Васильевна Горленко;
  • врач-пульмонолог, терапевт +38 (066) 412-12-83 – Екатерина Юрьевна Смоляник;
  • врач-ренгенолог +38 (097) 832-76-12 – Анна Викторовна Бобловская;
  • врач-ренгенолог +38 (067) 514-25-80, 099-417-83-72 – Наталья Сергеевна Лысенко;
  • врач-ренгенолог +38 (066) 113-83-90 – Николай Евгеньевич Ковалев;
  • врач-сердечно-сосудистый хирург +38 (050) 252-49-93 – Александр Юрьевич Арцыбушев;
  • врач-стоматолог-терапевт +38 (099) 629-29-14 – Наталья Евгеньевна Кириллова;
  • врач-стоматолог детский +38 (096) 297-35-31 – Оксана Олеговна Плетнева;
  • врач-терапевт, кардиолог +38 (095) 389-76-47 – Андрей Александрович Шевченко;
  • врач-терапевт +38 (066) 020-44-31 – Татьяна Владимировна Прейс;
  • врач-терапевт +38 (096) 405-87-89 – Светлана Васильевна Довгаль;
  • врач-терапевт +38 (066) 956-33-07 – Анна Викторовна Конотоп;
  • врач-терапевт (врач УЗИ) +38 (095) 150-41-11 – Надежда Дмитриевна Арап;
  • врач-уролог +38 (099) 940-57-69 – Владимир Михайлович Борзов;
  • врач-уролог +38 (050) 192-54-26 – Ольга Васильевна Ототюк;
  • врач-хирург +38 (050) 325-88-29 – Александр Сергеевич Бычков;
  • врач-хирург +38 (050) 300-22-73 – Александр Сергеевич Чеботарев;
  • врач-хирург, маммолог +38 (066) 002-91-59 – Дарья Юрьевна Мельник;
  • врач-хирург, проктолог 096-964-92-38 — Александр Валентинович Штонда.

Источник: apteka.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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