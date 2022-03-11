Врачи предоставляют бесплатные онлайн-консультации.

Больница Израиля готова бесплатно принимать на лечение онкобольных детей из Украины Международная благотворительная организация Rotary international информирует о том, что больница Хадасса Эйн Керем Израиль готова бесплатно принимать детей из Украины для лечения онкозаболеваний и трансплантации косного мозга. ПОДРОБНЕЕ