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Как одесситы ищут врачей и бывает ли бесплатный прием (видео)

«Одесская жизнь» спросила одесситов, как они ищут узких медицинских специалистов, всегда ли прием по направлению оказывается бесплатным, и чем плоха и хороша новая система медицины, когда сначала нужно обратиться к семейному врачу?

Как найти хорошего врача в Одессе? Этот вопрос себе задавал, наверное, каждый житель нашего города. Кто-то ищет конкретных специалистов самостоятельно, кто-то доверяет своему семейному врачу, советам друзей или даже отзывам в Интернете. А вот что нам рассказали одесситы.

Владимир: «Я вообще не хожу в больницы и стараюсь жить так: чеснок, лук, 100 граммов, и до свидания, врачи. Да и что это за название – «семейный врач»? «Семейным» может быть сын, дочь, мать, отец. А что такое «семейный врач»? До меня это не доходит, понимаете? Если мне нужно будет лечение, я найду врача по «сарафанному радио» и забашляю ему. По направлению, башлять не надо, но там и не будет никакого лечения».

Владимир. Не доверяет ни одному семейному врачу.

Владимир. Не доверяет ни одному семейному врачу.

Елена: «Мне очень повезло, у меня хороший семейный врач, поэтому все вопросы я решаю с его помощью. Но и искать врачей через знакомых – это обычная практика каждого. Однако, у моей знакомой два дня назад случилась беда, и мы все же решили, что не нужно искать никого, нужно идти к семейному врачу – она у нас одна и та же. Мы обратились к ней, и, спасибо ей большое, она помогла. По направлению, ни в онкодиспансере, ни в частной клинике никаких денег мы не платили».

Елена. Получила бесплатное лечение по направлению семейного врача.

Елена. Получила бесплатное лечение по направлению семейного врача.

Инна: «Я к медикам просто не обращаюсь, правду говоря. Стараюсь самостоятельно справиться со своим здоровьем. Но я знаю свою поликлинику и своего «семейника». Думаю, он меня направит и поможет мне, если потребуется. Деньги у меня врачи никогда не просили. Они, когда видят меня, старую клячу, никогда об этом не заикаются».

Инна. Пытается лечиться самостоятельно.

Инна. Пытается лечиться самостоятельно.

Мария: «У меня очень интересный семейный врач, молодой и очень симпатичный. Я, когда пришла, очумела. Не кричит, не ругается, уважительно ставится. Я ему доверяю. Но, конечно, не всегда узкие специалисты мне нравятся. Одним врачом я была недовольна. Она сама держалась за свой желудок. Это недопустимо, да? То она заболела, то еще что-то. Я прекратила к ней ходить, и сама себя лечила как могла. И когда идешь к врачам, они сразу просят деньги. А я говорю: «Не поняла, я пришла по направлению врача, не правда ли?»

Мария. Довольна своим семейным врачом.

Мария. Довольна своим семейным врачом.

Надежда: «Я доверяю советам и семейного врача, и друзей, и Интернета. Моя знакомая посоветовала офтальмолога на ул. Базарной, 77. И он оказался отличным! Это первый врач, осмотревший меня внимательно, не спеша. Он дал столько полезных советов. Я довольна! Конечно, бывает по-разному. Есть талантливые врачи, к которым хочется идти, а есть те, кто принимает пациентов как на конвейере. Но деньги у меня никогда не просили, если было направление. Оплата – это по усмотрению пациентов, как они считают нужным. Иногда действительно просто хочется отблагодарить врача».

Надежда. Не против поиска врачей в Интернете.

Надежда. Не против поиска врачей в Интернете.

Галина: «Я обычно не обращаюсь к врачам, потому что лечиться сейчас очень дорого. Даже по направлению иногда приходится платить. Я в Южном делала флюорографию, и врач не отдал мне снимок лёгких, пока я не заплатила. Мне не нравится сама система медицинских направлений. Раньше было лучше: пришел, с очередью или без нее, но попал к специалисту. А сейчас сначала нужно бежать к семейному врачу. А у нас, например, он принимает всего 2 раза в неделю. Это неудобно. Но советам своего «семейника» я доверяю, потому что он знает мои проблемы. Да и друзья за границей говорят, что у нас лучше медицина, чем у иностранцев».

Галина. Не смогла сделать флюорографию без взятки.

Галина. Не смогла сделать флюорографию без взятки.

Маргарита: «Я не доверяю Интернету и ищу врачей только по советам знакомых, близких знакомых. У меня и мама, и тетя – врачи, так что связи есть. У меня есть семейный врач. Я ему говорю, к какому именно специалисту мне нужно направление, и документ посылают по телефону за 2 секунды. В этом нет ничего сложного. Я думала, что это будет сложнее, но на практике все нормально».

Маргарита. В выборе врача доверяет только советам близких.

Маргарита. В выборе врача доверяет только советам близких.

Елена: «У меня многие из родных – медики, например, мой брат. Я доверяю советам специалистов и не рекомендую искать врачей через Интернет. Это могут быть шарлатаны, которые сами себе отзывы написали. Узкие специалисты мне часто нравятся. Однажды я посетила дерматолога по ул. Болгарский. Это было совершенно бесплатно, и лечение было эффективно. Но вот у гинеколога мне сказали: «Елена, извините, гинеколог – это ваш лучший друг, гинекологи безвозмездными не бывают» . Я говорю: «Интересно, для кого тогда выписывают направление?». Мой семейный врач была крайне удивлена и сама смеялась над этим, потому что это неправильно. Первый визит по электронному направлению должен быть безвозмездным. А гинеколог еще добавила: «Если у вас есть доллары, я могу их поменять». Такое только в Одессе может быть! Я говорю: «Извините, я доллары при себе не ношу!»

Елена. Получила бесплатное лечение по направлению семейного врача.

Елена. Не смогла получить бесплатный прием гинеколога по направлению семейного врача.

Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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