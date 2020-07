Берегитесь, на нас влияют: как мы становимся заложниками предвыборных технологий?

Политический пиар использовали в античности

Специалистов по политическому пиару называют еще политтехнологами. В основном они занимаются как раз тем, что касается каждого из нас, – подготовкой и проведением предвыборной агитации и избирательных кампаний. Но если кто-то думает, что эта профессия появилась в наше время, он ошибается. Она была известна еще в доисторические времена, а первыми «политтехнологами» были жрецы, которые виртуозно манипулировали мнением и желаниями соплеменников. В Древней Греции и Риме были разработаны приемы выборных технологий, а письмо младшего брата Цицерона «Краткое наставление по соисканию консульства» до сих пор используют как пособие для подготовки кандидатов в лидеры. Однако самым полезным для современного политического пиара стал трактат «Государь», который флорентийский философ и политический деятель Никколо Макиавелли написал еще в 1513 году.

Сегодня услуги политических пиарщиков как нельзя более востребованы, так как именно они способны убедить людей сделать «правильный» и «добровольный» выбор. И если нам кажется, что мы голосуем за того или иного кандидата совершенно свободно, это не всегда так. Выборы в любую ветвь власти – это очень сложная стратегия, которая включает в себя множество нюансов, не известных простым смертным. И это не всегда «черный» пиар или какие-то обманные действия, просто кандидата во власть нам пытаются представить в самом лучшем свете.

С пенсионерами на одном языке

Как утверждают пиар-специалисты, чаще всего на выборах побеждает не сам человек, а миф, впечатление о нем, образ, созданный в сознании избирателей. При этом учитывается каждая деталь – жесты, мимика, одежда и даже прическа, а работает над этим целая команда профессионалов. Первый этап – это работа над внешним видом, второй – отработка речи, то есть, что, где и как говорить. Будущих лидеров учат примерять разные роли, менять интонации и тембр голоса, работать на камеру, а жесты и слова репетируют, чтобы кандидат вжился в образ. Пиар-специалисты также разрабатывают сценарий действий. Считается, что правильно созданный образ может дополнительно принести кандидату до 50% голосов избирателей.

Кроме того, с разными группами людей пиарщики общаются на том языке, который для них более доступен: с пенсионерами – на одном, с молодежью – на другом. Более того, в последнее время очень сильно стали использовать возможности Интернета и социальных сетей. Недобросовестные политтехнологи таким образом весьма успешно управляют сознанием людей. Впрочем, в их арсенале остались и старые проверенные способы – «технические кандидаты» в бюллетенях или самые абсурдные обвинения в адрес конкурента.

Пиар «черный» и «белый»

Что касается предвыборного пиара, то даже тем, кто не связан с политикой, давно известно, что он бывает «белый» и «черный». К «белому» относятся встречи с избирателями, распространение листовок, материалы в прессе и прочие честные способы продвижения кандидата. А вот с «черными» технологиями все не так просто – их арсенал постоянно пополняется. Здесь и подкупы избирателей, и манипуляции с бюллетенями и подсчетом голосов, и «компромат» на конкурента, которому ни один фантастический роман и в подметки не годится.

Большинство специалистов признают, что «черный» пиар – более действенный. Но высший пилотаж – это привлечение избирателей на сторону своего кандидата без явной агитации и даже без упоминания его имени. Но при этом у избирателя всегда останется впечатление, что именно благодаря ему он получил деньги или льготы, продуктовый набор или детскую площадку, организацию медосмотра.

Случается, что разобраться, где агитация, а где выполнение должностных обязанностей, трудно.

О чем говорят жесты политиков?

Что бы о себе ни говорили политические лидеры, а движения рук могут рассказать о них больше, чем слова. Хотя пиар-специалисты и проводят с ними тренировки по технологии правильных жестов, но чтобы понять этот язык, не нужна специальная подготовка. Они воздействуют на наше подсознание, и люди обычно «читают» их правильно. Однако иногда политические лидеры «теряют маску», и по их жестам можно сделать вывод о том, каково их истинное лицо.

Виктор Ющенко. По мнению специалистов, больше всего «постановочных» жестов было у Виктора Ющенко. Самым любимым его жестом было прикладывание ладони к сердцу – это должно было вызвать доверие людей, что бывшему президенту вполне удавалось. Другой жест, которым Ющенко постоянно пользовался, это складывание рук «домиком». Психологи утверждают: этот жест сигнализирует окружающим, что человек хорошо знает, что делает. А вот демонстрация открытой ладони показывала избирателям, что кандидат предельно искренен с ними.

Петр Порошенко. Во время своих выступлений Порошенко часто широко распахивал руки – этим жестом сообщал аудитории, что он человек искренний и ему нечего скрывать. Также часто Порошенко использовал хорошо знакомый всем нам знак «окей» – большие пальцы обеих рук поднимал вверх. По мнению психологов, этим жестом он выдавал, что он человек амбициозный.

Юлия Тимошенко. Один из «фирменных» жестов Леди Ю – поднятый указательный палец. Это символизирует стремление к власти, а также то, что она хочет управлять мнением людей. Для жестикуляции Тимошенко больше использует правую руку, что означает: в ее выступлениях рассудочности больше, чем эмоций. Подтверждает это и идеально ровная спина – главный признак самоконтроля.

Олег Ляшко. У него много жестов, направленных вверх, как будто Ляшко пытается заручиться поддержкой высших сил, говорит о справедливости и высоких материях. Он постоянно держит в руках телефон, а это значит, что он хочет занять больше пространства, то есть ему необходимо внимание.

Что такое кризисный пиар?

Этот метод пиара используют в случае чрезвычайных ситуаций. Он призван предотвратить панику и слухи, которые могут ухудшить психологическое состояние населения. Согласно методу кризисного пиара, у власти должен быть разработан четкий план действий на время эпидемии или катастрофы. Если же такого плана нет, это грозит социальными потрясениями в государстве. Категорически недопустимыми считаются как постоянная подача непродуманной и пугающей информации, так и утаивание истинных размеров катастрофы.

