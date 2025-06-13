Ключевые моменты

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по Ирану

В Иране подтвердили атаку и готовят ответ

Израиль объявил чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство.

Израиль атаковал десятки целей в Иране

Как передают СМИ, этой ночью ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

«Звуки многочисленных взрывов» были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз, сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

«Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет», — заявил премьер.

По его словам, у Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред.

“Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — подчеркнул он

При этом ЦАХАЛ сообщает, что это лишь первый этап операции.

В Иране сообщили о гибели высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков

В результате массированного удара сил обороны Израиля по Ирану 13 июня погиб главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал-майор Хоссейн Салами. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Кроме того, Tasnim сообщает о гибели начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери.

Также агентство пишет о гибели ученых-ядерщиков Мохаммада Мехди Техранчи (он также является президентом исламского университета «Азад») и Ферейдуна Аббаси.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал в обращении к иранцам, что «несколько командиров и ученых погибли во время вражеских атак», но «их преемники и коллеги немедленно возобновят свои обязанности, если Бог даст».

Он пригрозил Израилю «суровым наказанием» и «горькой, мучительной судьбой» за ночные удары.

Иран заявил, что уже начал ответные меры на израильский обстрел.

Израиль готовится к ответному удару Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за возможного ответа Ирана. Он сообщил, что подписал «специальный приказ, согласно которому на тыловую территорию по всему Израилю накладывается особый режим чрезвычайной ситуации».

«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и его гражданского населения», — цитируют министра израильские СМИ.

Также сообщается, что израильская армия объявила о мобилизации десятков тысяч резервистов.