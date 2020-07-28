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В Одессе выберут самую красивую туристку Украины

В Одессе выберут самую красивую туристку Украины

2 августа 2020 года в Летнем театре (Городской сад), пройдет финал национального конкурса красоты «Мисс Туризм Украина-2020».  

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Конкурс состоится в рамках ежегодного фестиваля «Хочу в Одессу».

Начало – в 19:00.

“Основная цель конкурса – популяризация туристического сектора экономики Украины, поддержка программы развития туризма в Одессе, привлечение туристов в Южную Пальмиру, укрепление дружеских и культурных связей между городами”, сообщили в мэрии Одессы.

В финальном шоу примут участие девушки в возрасте от 17 до 24 лет. Победительница конкурса будет представлять Украину на различных международных туристических выставках.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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