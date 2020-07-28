В Одессе выберут самую красивую туристку Украины

Маски, дистанция и повара на раздаче all inclusive: как одесситка отдохнула в Турции Турция — одна из первых стран, принявших на отдых наших туристов в условиях пандемии коронавируса. Сюда можно слетать без тестов и вернуться без самоизоляции. Как отдыхают и как соблюдают там дистанцию? Об этом «Одесской жизни» рассказала Анна Пышная, которая недавно побывала на Анталийском побережье. ПОДРОБНЕЕ

Куда поехать в Одесской области: вокруг Ивановки происходили события «Зеленого фургона» Ивановский район — один из самых известных районов области. Еще до основания Одессы здесь уже существовало поселение, которое росло и развивалось настолько быстро, что могло поспорить и с молодым южным городом. Сегодня Ивановка — уютный поселок городского типа, в котором можно и отдохнуть, и приятно провести время. ПОДРОБНЕЕ

Где отдохнуть в Одессе и области: четыре варианта Отвлечься от суеты и шума, но не выезжать далеко за пределы города возможно. Рассказываем про лучшие предложения: экскурсии, туры выходного дня и интересные места. ПОДРОБНЕЕ

В разных городах Украины появились борды с рекламой туристических преимуществ Одессы (фото) Одесская мэрия запустила рекламную кампанию «Ты где? А я в Одессе!». Ее цель – популяризация города как альтернативы иностранным курортам. Рекламные борды уже появились во многих городах Украины: Киеве, Луцке, Ровно, Сумах, Черкассах, Хмельницком, Харькове, Тернополе, Николаеве, Львове, Кропивницком и Кривом Роге. В кампании участвуют популярный одесский музыкант Феликс Шиндлер и «Мисс Одесса-2019» Валерия Струтинская. ПОДРОБНЕЕ