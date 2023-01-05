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Как вернуть деньги из банкомата, если пропал свет?

Как вернуть деньги из банкомата, если пропал свет?

Продолжаются экстренные отключения электричества. И это может случиться даже тогда, когда вы пользуетесь банкоматом или терминалом. Что будет с деньгами? И как достать карточку?

Специалисты «ПриватБанка» объяснили, как вернуть деньги, если свет выключили и они остались в банкомате.

Если случилось так, что вы уже положили в банкомат (выдача и прием денег) или терминал (только прием денег) деньги (всю сумму или часть) и внезапно отключили свет, поступайте следующим образом.

  • Позвоните на «горячую линию» банка, услугами которого вы пользуетесь (например, «ПриватБанк» — 3700, «Ощадбанк» — 0-800-210-800), дождитесь связи с оператором и подайте заявку на возврат средств.
  • Сообщите номер терминала или банкомата (всегда указан на устройстве), его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции.
  • Когда заявка будет проработана, а деньги изымут из терминала и пересчитают, средства вернут вам на карту.

Если вы не можете связаться оператором банка по мобильной связи, отправьтесь в ближайшее банковское отделение.

Если же вы пользовались одним из уличных терминалов, и во время отключения света он отключился или завис, позвоните на «горячую линию» технической поддержки. Как правило, нужный номер телефона указан на самом терминале. Оператор подскажет вам, как можно вернуть свои деньги или завершить начатую банковскую операцию.

К слову, лучше пользоваться устройствами, которые находятся в помещениях банков. Там, при необходимости, можно рассчитывать на помощь сотрудников учреждения.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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