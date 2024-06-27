Банкомат не видає готівку: що робити?

Користуйтесь послугою «Готівка на касі»

У банку нагадують, що зняти готівку можна без банкомату: у багатьох супермаркетах є послуга «Готівка на касі». Потрібно лише зайти до найближчого супермаркету, зробити будь-яку покупку та на касі повідомити касира суму, яку хочете зняти з картки.

Зазначимо, що ця послуга рятує в ситуації, коли банкомату немає поблизу, він несправний, у ньому закінчилася готівка або біля банкомату величезна черга.

Користуємося банкоматом правильно

Якщо ж варіант зняття через касу вам не підходить, а поряд повно банкоматів, то є кілька простих правил, які допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій.

Перед тим, як проводити операцію, переконайтеся, що банкомат справний. Також перевірте його на наявність можливих додаткових пристроїв – так, шахраї можуть залишати накладки на клавіатурі або на пристроях, куди ви вставляєте картку та на відсіку для видачі грошей.

Один із найпоширеніших видів шахрайства – кеш-трепінг. Зловмисники наклеюють спеціальну плівку на відсік для видачі грошей і ви їх не отримаєте. Але з рахунку їх буде списано.

Якщо у вас є така можливість та час, робіть фото чи відео своїх операцій із банкоматом.

Як бути, якщо банкомат не видає гроші

Чіткий алгоритм дій у ситуаціях, коли гроші було списано з рахунку, але банкомат їх не видав, дає Телеграм-канал «Захист прав споживачів»:

не відходьте від банкомату ні на крок. Якщо це витівки шахраїв, то вони відразу ж скористаються моментом, щоб зняти плівку з відсіку для видачі грошей та забрати ваші кошти;

зверніться до гарячої служби підтримки банку, який видав картку. Менеджеру потрібно повідомити всі деталі операції – свої дані, суму, час, розташування банкомату.

збережіть чеки, смс-повідомлення. Зробіть фото та відео, де відображатиметься послідовність дій клієнта та повідомлення на екрані банкомату;

зверніться до банку – власника банкомату, особливо якщо це не банк-емітет картки. Часто телефон контактного центру банку вказано на самому банкоматі. Менеджеру повідомте про проблему та дайте повну інформацію про операцію.

Чи повернуть гроші?

Зазвичай у банку таким операціям дають статус спірних. І якщо ви користувалися банкоматом іншого банку, вирішення ситуації може затягнутися.

Швидко повернуть кошти лише в тому випадку, якщо при інкасації банкомату буде виявлено зайву суму у розмірі вашої операції. Це стане доказом правомірності претензій клієнта.

Якщо інкасація не підтвердить наявність «зайвої суми», то гроші не повернуть, а банк-емітет може ще й виписати штраф у розмірі 250 гривень – за відсутність підстав для оскарження операції.

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