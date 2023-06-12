Банки передают информацию о платежах клиентов: что нужно знать простому украинцу

С начала июня все украинские банки еженедельно должны докладывать НБУ обо всех карточных операциях своих клиентов. Об этом Национальный банк Украины сообщил в своем Письме кредитно-финансовым организациям страны. Новость эта, «раскрученная» некоторыми СМИ, спровоцировала слухи, что власти в очередной раз собираются «залезть в карман» украинцев. Как контроль над банковскими счетами будет осуществляться на самом деле, узнавала «Одесская жизнь».

Какие транзакции банки будут передавать в НБУ

Согласно Письму Национального банка № 25-0005/38228 от 1 июня 2023 года, с 5 июня каждый понедельник до 16.00 часов банки должны будут направлять в НБУ информацию о безналичных операциях своих клиентов, произведенных в Интернете, за предыдущую неделю. Эти данные должны быть представлены вместе с именем клиента или названием предприятия, совершившего соответствующие платежи.

В документе говорится, что НБУ ожидает от банков информацию о следующих видах операций:

перевод средств между физ. лицами;

пополнение либо снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

оплаты в Интернете;

перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

Банковский отчет должен содержать информацию об операциях любого размера. Конкретный порог, с которого следует отслеживать транзакции, в Письме не определен.

Разъяснение Национального банка о сборе информации о транзакциях

Вместе с тем, в пресс-службе НБУ утверждают, что банк не планирует собирать и проверять информацию о платежах украинцев. Заявление об этом появилось в Телеграм-канале организации.

1 июня Нацбанк действительно разослал по банкам письмо, в котором напомнил о необходимости еженедельного отчета об операциях, проходящих через их эквайринговые системы. А проще говоря — о безналичных платежах с банковских карт.

Вместе с тем такое требование существует еще с декабря прошлого года. И касается оно только юридических лиц, которые пользуются банковским эквайрингом для приема осуществляемых в интернете платежей.

Этот контроль дает возможность выявлять правонарушения в тех сегментах теневого рынка, где пользуются не традиционной наличкой, а расчетами через банковские карты. Надзор за такими операциями позволяет противодействовать отмыванию денег. И, соответственно, получать больше налогов.

В частности, анализ полученной информации позволяет Нацбанку выявить использование услуг банков в сфере нелегального игорного бизнеса.

Такой контроль, по оценкам Минфина, способствовал увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет. За первые пять месяцев 2023 года в госбюджет было перечислено за организацию азартных игр почти 2,4 млрд. гривен. Притом, за весь 2022 год – только 731 млн. гривен. Из них 220 миллионов поступили в декабре – с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ.

Кто «раскрутил» фейк

Сбор информации обо всех платежах физических лиц и их персональных данных письмо-напоминание № 25-0005/38228 не предусматривает, заверяют в НБУ. Документ касается исключительно субъектов хозяйственной деятельности.

Направлено письмо было для того, чтобы «обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах».

Именно этот уточняющий документ Нацбанка обнародовал ресурс «Страна. юа». СМИ имеет репутацию пророссийского и с 2021 года находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. Опубликовав Письмо, «Страна. юа» провокационно прокомментировала его, заявив о проверках онлайн-платежей украинцев.

Почему контроль надо ужесточить

На самом деле, НБУ еще с конца прошлого года регулярно получает от банков-эквайров данные о переводах и онлайн-платежах. С 5 июня к перечню типов сделок, по которым они должны отчитываться, добавились новые позиции: интернет-эквайринг и карточные переводы.

Более строгий контроль над финансовыми потоками в Украине – требование наших международных партнеров. Благодаря им сегодня финансируется половина бюджетных расходов страны. Все, что не относится к обороне.

Огромные средства на оборону государство должно находить самостоятельно, в собственной экономике. Притом что экономика Украины за прошлый год сократилась на треть.

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