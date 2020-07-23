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Банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой: куда обращаться?

Банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой: куда обращаться?

Подписывая любой договор с любым финансовым учреждением, стоит сначала внимательно ознакомиться с тарифами на обслуживание карт, счетов, кредитов. Обязательно следует обращать внимание на порядок повышения банковских ставок.

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Национальный банк Украины (НБУ) разъяснил, что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой.

Знакомая проблема

По данным НБУ, у банков и их клиентов возникают спорные вопросы именно в направлении тарифов и их повышения.

Для примера регулятор привел следующую ситуацию: у клиента есть счет в банке X, он доволен сервисом и условиями обслуживания. Клиент делает перевод средств на карту маме, которая живет в другом городе, но выясняет, что комиссия выросла вдвое. В то же время он не получал предупреждения от банка об изменении тарифов ни в мессенджере, ни смс-информированием, ни по телефону. Соответствующего сообщения нет и на веб-сайте банка.

Согласно Закону «О платежных системах и переводе денег» банк должен пре­дупреждать своих клиентов об изменениях тарифов по меньшей мере за 30 дней до даты внедрения новых тарифов. Предупредить можно посредством любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т.п.) или разместив соответствующую информацию на собственном веб-сайте.

Если вас не предупредили?

Сначала нужно направить письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа. Если банк не отвечает или пытается «обойти» претензии клиента, стоит обращаться в Нацбанк.

Если обращение содержит признаки нарушений прав потребителей, специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию. Практика свидетельствует, что после этого банки соглашаются отсрочить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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