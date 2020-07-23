Банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой: куда обращаться?

Подписывая любой договор с любым финансовым учреждением, стоит сначала внимательно ознакомиться с тарифами на обслуживание карт, счетов, кредитов. Обязательно следует обращать внимание на порядок повышения банковских ставок.

Национальный банк Украины (НБУ) разъяснил, что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой.

Знакомая проблема

По данным НБУ, у банков и их клиентов возникают спорные вопросы именно в направлении тарифов и их повышения.

Для примера регулятор привел следующую ситуацию: у клиента есть счет в банке X, он доволен сервисом и условиями обслуживания. Клиент делает перевод средств на карту маме, которая живет в другом городе, но выясняет, что комиссия выросла вдвое. В то же время он не получал предупреждения от банка об изменении тарифов ни в мессенджере, ни смс-информированием, ни по телефону. Соответствующего сообщения нет и на веб-сайте банка.

Согласно Закону «О платежных системах и переводе денег» банк должен пре­дупреждать своих клиентов об изменениях тарифов по меньшей мере за 30 дней до даты внедрения новых тарифов. Предупредить можно посредством любого канала связи (сообщением в мессенджере, мобильном приложении, телефонным звонком и т.п.) или разместив соответствующую информацию на собственном веб-сайте.

Если вас не предупредили?

Сначала нужно направить письменную жалобу на имя руководства банка и дождаться официального ответа. Если банк не отвечает или пытается «обойти» претензии клиента, стоит обращаться в Нацбанк.

Если обращение содержит признаки нарушений прав потребителей, специалисты НБУ обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию. Практика свидетельствует, что после этого банки соглашаются отсрочить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию.