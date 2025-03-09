О сбоях в работе платежных систем Visa и Mastercard сообщают в соцсетях.

Пользователи пишут, что сейчас невозможно рассчитаться банковской картой в супермаркетах. Кроме того, в столице возникли проблемы с работой банкоматов.

Ситуацию уже прокомментировали в «ПриватБанке», заявив, что затруднения во время проведения некоторых операций действительно могут быть и над этим уже работают специалисты.

Отметим, что в Одессе некоторые горожане также не смогли рассчитаться банковской картой в магазине, но банкомат, куда они обратились за наличными, деньги выдал.

Тем не менее, «Одесская жизнь» советует: во избежание неприятной ситуации, отправляясь сегодня за покупками, желательно иметь при себе наличные средства.