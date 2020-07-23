Улица Черноморская: гений места, заповедные деревья и единственный нечетный номер

Гений места

Справа — сквер, обрыв и море. И на улице нет нечетных домов. За одним исключением, но об этом — чуть позже. То есть, была у улицы и четная сторона, и нечетная, как и положено. Но оползни (особенно масштабный оползень 1918 г.) нечетную сторону уничтожили. Дома разобрали, людей отселили… И нет больше нечетной стороны.

Охранный крест Сквер памяти Константина Паустовского Улица Черноморская Улица Черноморская Улица Черноморская Музей имени Константина Паустовского

Охранный крест, скамейки, зелень… Скамейки — в сквере, посвященном памяти Константина Паустовского. Улицу и по сей день называют «морским форпостом Одессы». Так удачно ее назвал сам писатель. Здесь памятью о нем и его «Времени больших ожиданий», где Одессой дышит каждая строка, пропитано много уголков, мест и местечек. Здесь же, конечно, на четной стороне — Мемориальный музей К.Г.Паустовского. В музее сейчас проходит выставка, посвященная улице Черноморской, на которой жил писатель. Это фотографии улицы разных лет, сделанных Сергеем Калмыковым, и из собраний музея. Настоящее путешествие в далекое и не столь давнее прошлое старой улицы…

Выставка фотографий улицы Черноморской Выставка фотографий улицы Черноморской Выставка фотографий улицы Черноморской Выставка фотографий улицы Черноморской Выставка фотографий улицы Черноморской

Пока изучаю фотографии, старший научный сотрудник Мемориального музея К. Г. Паустовского Светлана Кузнецова дает еще одну подсказку. Оказывается, у улицы есть свой «гений места», то есть, покровитель.

Напротив Музея, на «бывшей нечетной» стороне, имеется сооружение — постамент и два камня сверху. 15 лет назад сотрудники Музея установили здесь два камня со склонов Ланжерона. А постамент — это фрагмент одесского колодца из старого одесского двора. Того самого, что канул в Лету после оползня 1918 года…

И все — как в музее

Вся сохранившаяся «четная» на сегодняшний день улица Черноморская и сама похожа на музей. Удивительно уютный кусочек Одессы, где даже современные авто, выстроившиеся в ряд, не «мешают» впечатлению, что оказался где-то в давнем времени. Сразу за Музеем Паустовского — особняк Лемме, который в 1860 году основал «Одесское акционерное общество торговли аптечными товарами». Рядом с особняком два заповедных дерева — два ботанических памятника Украины: дуб и липа Лемме, которые растут здесь, чувствуют себя очень хорошо, несмотря на то, что уже разменяли второе столетие. Их зеленые ветви словно «слились».

Особняк Лемме Дуб и липа Лемме Дуб и липа Лемме Особняк Лемме Особняк Лемме

Уличные указатели, как, впрочем, и везде, поражают разнообразием. Одни осовременились. Другие словно не решились изменить свое название в связи с официальным переименованием.

Морской форпост Одессы уникален, эта улица не похожа ни на какие другие. Живущие здесь люди называют ее «заповедным уголком». А многие приезжают сюда, чтобы просто посидеть в тени деревьев и полюбоваться морем, сохранившимися особнячками.

Здесь нет магазинов (сегодняшняя Черноморская — это практически один квартал), и, кажется, на улице остановилось само время, а тишина и уют маняще призывают вас присесть на скамеечку в чуть диковатом зеленом скверике.

Единственный нечетный номер

Улица с сохранившейся только четной стороной? Так вот, это не совсем так. Как подсказала мне, спасибо ей большое, Светлана Кузнецова, имеется на Черноморской и дом № 1. Вот только надо сделать небольшой марш-бросок.

Вы следуете по Лидерсовскому бульвару к Ланжероновской арке — и поворачиваете направо. Что видите? Современную 11-этажку — жилой дом с административными помещениями. Здесь читаем на указателе «Черноморская, 1».

Но вот ведь в чем «изюминка». Под номером 1 по улице Черноморской находится и очень нам всем хорошо знакомая «заброшка». Этот несчастный особняк — бывший роддом № 6. А до этого — техникум торговли, а в самом начале — особняк главы Одесского ломбарда Антона Гавсевича (постройка 1902 года, памятник архитектуры).

Единственный нечетный номер на улице Черноморской. Заброшенное здание Заброшенное здание Заброшенное здание Заброшенное здание

Я не стану сейчас вспоминать, сколько скандалов было вокруг этого здания после того, как оно перестало функционировать как роддом. Сейчас это очередное страшноватое место, обнесенное металлическим забором, которое разрушается уже не один год, обрастает мусором, пугает пустыми окнами. Еще одно наследие, которое мы благополучно теряем…

Фото: Мария Котова