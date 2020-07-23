Все, что надо знать о лазерной эпиляции

Летом очень популярным в поисковых сетях является запрос «эпиляция, как избавиться от нежелательных волос». Попробуем разобраться.

Сделать это можно при помощи методов, разрушающих клетки волосяного фолликула. При помощи обычного, скажем, шугаринга добиться стойкого эффекта не представляется возможным. Справиться с этой нелегкой задачей сможет лазерная эпиляция.

Как удаляется волос?

Лазерная эпиляция подразумевает воздействие светового луча на волосяные фолликулы. Он подогревает их до определенной температуры. В результате такого воздействия сам фолликул (луковица) разрушается, а сосуд, который его подпитывал как бы закрывается. После лазерной эпиляции отмершая волосяная луковица отпадает, а углубление на коже, где она располагалась, — закрывается. В результате таких преображений волос на этом месте перестает расти. Лазерная эпиляция — самый действенный способ по удалению волос. Волосы со временем все же появятся, но их будет гораздо меньше, они будут тонкими и ослабленными.

В чем преимущества?

Лазерная эпиляция позволяет максимально точно и комфортно удалить ненужные волоски, не повреждая кожу. Такую эпиляцию можно делать на любом участке тела без ограничений. Позволяет за считанные секунды избавиться от ненужных волос. Эта процедура – вполне безопасный способ удаления ненужной растительности на теле. Главное, чтобы специалист, который будет делать эпиляцию, лазером не затрагивал родинки и другие мелкие образования на коже.

Как подготовиться к процедуре?

Просто прийти в салон и сразу же сделать лазерную эпиляцию по удалению волос невозможно. К этой процедуре нужно подготовиться. Если вы обратитесь в клинику ЛазерВан, вам всегда предоставят индивидуальную консультацию и подробно расскажут, как правильно это сделать.

Но существует все же стандартный набор правил:

вы должны рассказать специалисту по лазерной эпиляции про аллергические реакции (если таковые имеются) и кожные заболевания;

эксперты рекомендуют делать лазерную эпиляцию не раньше чем через неделю после окончания менструации;

перед и после эпиляции не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется также пользоваться солнцезащитным кремом;

до сеанса лазерной терапии нельзя удалять волос при помощи шугаринга или выщипывания, примерно, в течение 5-6 недель до запланированного сеанса.

В каких случаях эпиляция лазерным лучом запрещена?

Противопоказаний к этой процедуре немного, но все же их обязательно нужно учитывать, чтобы не навредить своему здоровью.

К противопоказаниям относятся: