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Все, что надо знать о лазерной эпиляции

Все, что надо знать о лазерной эпиляции

Летом очень популярным в поисковых сетях является запрос «эпиляция, как избавиться от нежелательных волос». Попробуем разобраться.

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Сделать это можно при помощи методов, разрушающих клетки волосяного фолликула. При помощи обычного, скажем,  шугаринга добиться стойкого эффекта не представляется возможным. Справиться с этой нелегкой задачей сможет лазерная эпиляция.

Как удаляется волос?

Лазерная эпиляция подразумевает воздействие светового луча на волосяные фолликулы. Он подогревает их до определенной температуры. В результате такого воздействия сам фолликул (луковица) разрушается, а сосуд, который его подпитывал как бы закрывается. После лазерной эпиляции отмершая волосяная луковица отпадает, а углубление на коже, где она располагалась, — закрывается. В результате таких преображений волос на этом месте перестает расти. Лазерная эпиляция — самый действенный способ по удалению волос. Волосы со временем все же появятся, но их будет гораздо меньше, они будут тонкими и ослабленными.

В чем преимущества?

  1. Лазерная эпиляция позволяет максимально точно и комфортно удалить ненужные волоски, не повреждая кожу.
  2. Такую эпиляцию можно делать на любом участке тела без ограничений.
  3. Позволяет за считанные секунды избавиться от ненужных волос.
  4. Эта процедура – вполне безопасный способ удаления ненужной растительности на теле. Главное, чтобы специалист, который будет делать эпиляцию, лазером не затрагивал родинки и другие мелкие образования на коже.

Лазерная эпиляция

Как подготовиться к процедуре?

Просто прийти в салон и сразу же сделать лазерную эпиляцию по удалению волос невозможно. К этой процедуре нужно подготовиться. Если вы обратитесь в клинику ЛазерВан, вам всегда предоставят индивидуальную консультацию и подробно расскажут, как правильно это сделать.

Но существует все же стандартный набор правил:

  • вы должны рассказать специалисту по лазерной эпиляции про аллергические реакции (если таковые имеются) и кожные заболевания;
  • эксперты рекомендуют делать лазерную эпиляцию не раньше чем через неделю после окончания менструации;
  • перед и после эпиляции не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется также пользоваться солнцезащитным кремом;
  • до сеанса лазерной терапии нельзя удалять волос при помощи шугаринга или выщипывания, примерно, в течение 5-6 недель до запланированного сеанса.

В каких случаях эпиляция лазерным лучом запрещена?

Противопоказаний к этой процедуре немного, но все же их обязательно нужно учитывать, чтобы не навредить своему здоровью.

К противопоказаниям относятся:

  • кожные и инфекционные заболевания;
  • сахарный диабет;
  • герпес;
  • беременность и кормление грудью;
  • варикоз;
  • родинки, из которых растет волос;
  • татуировки в местах, где нужно делать эпиляцию;
  • онкологические заболевания.
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