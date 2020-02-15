Аренда квартиры: как снять жилье в Одессе и не пострадать при этом

Люди меняют место жительства по разным причинам, и поиск жилья в чужом городе иногда превращается в нешуточную проблему. Полбеды, если вам нужна квартира всего на несколько дней. Но если вы собираетесь поселиться в Одессе надолго, то для поисков подходящего жилья вам понадобится много терпения и времени. К тому же у неподготовленного человека возникает много вопросов, ответить на которые могут только специалисты.

Где искать квартиру: агентство или маклер?

Предложения о сдаче квартир в аренду в Одессе можно увидеть где угодно — на остановках и фонарных столбах, в газетах и интернете. Но почти все эти предложения исходят от маклеров-частников. Если вы обратитесь в агентство недвижимости, то во многих из них вам ответят, что арендой квартир они не занимаются. Однако при этом некоторые риелторы помогают подыскать жилье в частном порядке, правда, это не афишируется.

Если же вы хотите снять жилье «от хозяина», то шансов у вас немного — у каждого, кто сдает квартиру, есть «свой» агент, к которому он обращается за помощью. Дело в том, что владельцы не меньше, чем сами квартиросъемщики, боятся обмана, и поэтому стараются напрямую с потенциальными арендаторами дела не иметь.

Главная опасность кроется в том, что понравившееся объявление может оказаться ловушкой, подготовленной мошенниками. Обычно они действуют по накатанной схеме: размещают объявление, берут деньги, дают телефон «хозяина» несуществующей квартиры, а для пущей убедительности — еще и телефон какого-нибудь известного агентства недвижимости. В случае возникновения подозрений, не рискуйте — ищите другого риелтора или агентство.

Если вам повезет — вы найдете агентство, занимающееся непосредственно арендой квартир, а если нет — выберите маклера, наиболее достойного доверия, который будет сопровождать вас при осмотре квартиры и присутствовать при беседе с хозяином. На «смотрины» берите с собой кого-то из знакомых — если вы вдруг на что-то не обратите внимание, это может заметить ваш спутник.

Чтобы не нарваться на мошенников…

Не гонитесь за дешевизной: квартиры по очень низким ценам обычно предлагают аферисты. Если вы нашли подходящую квартиру, не торопитесь давать задаток. Даже если квартира вам очень понравилась, предоплату вносите только после подписания договора. Но перед этим обязательно проверьте информацию о владельце: посмотрите его паспорт и документы на квартиру. А чтобы уж точно обезопасить себя, можете дополнительно потребовать квитанции по оплате коммунальных услуг или какие-то другие документы, которые могут быть только у настоящего владельца жилья.

Никогда не общайтесь с «представителями хозяина» и подписывайте договор только с собственником квартиры. Чтобы проверить, действительно ли человек тот, за кого себя выдает, можно обратиться к реестру недвижимости или просто пообщаться с соседями. Кроме того, помните: если у квартиры несколько собственников, письменное согласие на аренду должен дать каждый из них.

Что должно быть указано в договоре?

По закону, договор аренды положено составлять в присутствии нотариуса, однако мало кто из хозяев соглашается на это, чтобы не платить налоги. Кроме того, если все сделано по закону, всегда можно обратиться за помощью в соответствующие инстанции. Если же такого договора нет, то арендатору остается только уповать на порядочность владельца жилья.

Чаще всего хозяин и потенциальный квартирант подписывают обычный двусторонний договор, который имеет весьма сомнительную юридическую силу. Его составляют на срок от полугода до года, с правом продления. Если срок аренды в договоре не указан, то, по закону, он считается заключенным на пять лет. В документе указывают паспортные данные обеих сторон, телефоны, сумму ежемесячной оплаты и ее сроки, время проживания. Перед тем, как ставить свою подпись, обратите особое внимание на ключевые пункты. В договоре также можно зафиксировать техническое состояние квартиры и составить перечень ценных вещей, мебели и бытовой техники. Это позволит избежать недоразумений в дальнейшем. Если квартиру сдают на небольшой срок, то договор может быть устным.

Что касается оплаты, то сначала вносят двойную сумму — за первый и последний месяц проживания, на тот случай, если квартирант съедет, не заплатив. В дальнейшем платят за месяц вперед. Если хозяин отказывает жильцам от квартиры, то независимо от причины он обязан предупредить их об этом как минимум за 30 дней.

Права арендаторов и обязанности владельцев

Права и обязанности арендатора и владельца квартиры оговариваются при личной встрече. Если жильцы заключили юридический договор на длительный срок, кроме использования квартиры по назначению, они имеют право подселять временных жителей и сдавать жилье в субаренду — разумеется, с согласия арендодателя, а в случае ухудшения качества жилья, настаивать на уменьшении арендной платы.

Если квартирант устанавливает дополнительное оборудование в квартире, к примеру, кондиционер, то владелец жилья должен возместить ему расходы. При этом выбирают способ, который устроит обе стороны. Кроме того, квартиросъемщик имеет преимущественное право на перезаключение договора аренды на новый срок.

Квартирант, в свою очередь, обязан вовремя вносить деньги за жилье и коммунальные услуги и пускать владельца в квартиру для проверки ее состояния.

Ремонт, регистрация, субсидия

У каждого владельца квартиры свои требования к оплате: одни требуют деньги за квартиру и коммунальные услуги, другие, кроме жилья, согласны на оплату только электроэнергии или отопления. Варианты разные, и при выборе квартиры этот момент стоит прояснить одним из первых. Если вы снимаете квартиру на длительный срок, то коммунальные услуги, как правило, оплачивает арендатор. Что же касается субсидии, то временный жилец на нее однозначно претендовать не может. Будет ли квартирант зарегистрирован по месту жительства, также зависит только от доброй воли владельца квартиры.

Еще один важный нюанс, о котором нужно знать: хозяева жилья с качественным ремонтом не соглашаются сдавать квартиры семьям с маленькими детьми, и особенно с животными. Здесь никаких правил нет, нужно только договариваться с хозяином квартиры. Возможно, этот момент придется отдельно прописать в договоре.

Часто между квартирантом и владельцем жилья возникают споры, кто должен делать ремонт. Согласно закону, косметический ремонт жилья — обязанность квартиранта, а вот капитальный ремонт должен делать хозяин квартиры.

Правила съема жилья, права и обязанности сторон регламентированы Гражданским кодексом Украины. А право на аренду жилья закреплено 47-й статьей Основного закона страны.

Если выселяют без причины…

Если владелец жилья без веских причин выселяет квартирантов из квартиры раньше оговоренных сроков или требует заплатить за якобы поврежденное имущество, арендатор вправе написать заявление в полицию по факту мошенничества. Однако это возможно только в том случае, если квартиранта незаконно выгоняют из квартиры или вымогают деньги.

Фото: narodna-pravda.ua

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