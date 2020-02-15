Реконструкция одесского Французского бульвара: каким же ему быть?

Предстоящая реконструкция одесского Французского бульвара по-прежнему у всех на устах. Она, как известно, еще не началась, а ее обсуждения, споры о том, какой ей быть и быть ли вообще, продолжаются.

Что сохраняем, убираем, изменяем

В здании одесского горсовета на Косовской состоялось заседание Координационного совета по вопросам охраны культурного наследия. Вел его глава профильного управления Павел Остапенко.

Тема все та же — реконструкция Французского бульвара. Свое мнение высказали архитекторы, урбанисты, общественники, чиновники. Собственно, это было детальное обсуждение 8 проектов, посвященных будущему Французского бульвара. Что должно остаться, что кануть в Лету, что необходимо сохранить, что «убрать»…

Глава организации «Зеленый лист» Владислав Балинский сделал акцент на сохранении пешеходной прогулочной зоны и зеленых насаждениях (вечная «головная боль» Французского бульвара) и на том, что прежде чем приступать непосредственно к реконструкции, необходимо изучить транспортные потоки этого района. Акцент был сделан и на необходимости проведения социсследований.

— Необходим открытый архитектурный конкурс проекта, чтобы обеспечить конкурентную основу. При этом он должен проводиться и в других областях Украины, — считает Владислав.

Глава Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Халин делает такой вывод: если на Гагаринском плато живет около 30 тысяч человек, владеющих порядка 8 тысячами машин, то остро необходимо провести расчет проездной способности улиц. По его мнению, основным общественным транспортом на Французском бульваре должен оставаться трамвай. Но не «сегодняшний», а трамвай современный, скоростной. Еще необходимы: велодорожки и обязательная замена коммуникаций. Снова-таки, был сделан акцент и на озеленении бульвара.

Сохранить аутентичность

Выступали со своими предложениями архитектор Аркадий Шупляков, общественник Петр Обухов, глава организации «Веловектор» Александр Прохоров, дизайнер-урбанист Константин Емельянов. Что у нас получается в итоге? Делаем пока краткие выводы:

нельзя приступать к реконструкции одного из самых «сказочных» мест города до тех пор, пока не будет точно известно количество проживающих там жителей и что планируется там строить в будущем;

необходим анализ всех подземных коммуникаций;

нужно продумать высаживание второго ряда деревьев между проезжей частью и трамвайным полотном;

трамвайные рельсы на обновленном Французском бульваре должны быть бесшумными. Необходимы приподнятые трамвайные платформы и пешеходные переходы;

работы следует начать с ливневой канализации, необходима новая система водоотведения;

должна быть сохранена историческая одесская брусчатка.

Основная же мысль, высказанная практически каждым, такова: Французский бульвар не должен в ходе реконструкции потерять свою аутентичность! И еще: предстоящая реконструкция Французского уже подсказала, что Одессе необходимо создать Транспортную модель города.

Основные же концептуальные решения по итогам обсуждения, как сообщил Павел Остапенко, на сегодняшний день таковы:

общая ширина бульвара сохраняется в существующих пределах;

ширина проезжей части остается без изменений;

трамвайные полосы будут модернизированы;

будет производится высадка деревьев по всей длине бульвара между проезжей частью и тротуарами;

парковочные места на бульваре будут платными;

будет продумана велосипедная инфраструктура.

А «массив движется»

Отметим: это пока лишь решение данного Координационного совета. Судьба будущей реконструкции Французского бульвара пока находится на стадии обсуждения, и, возможно, будут и другие решения. Это связано со многими возможными проблемами. Судите сами. Уже к концу заседания Координационного совета научный руководитель НПЦ «Экострой» Владимир Суханов сообщил:

— Необходимо проанализировать техническую ситуацию и геологические процессы в районе Французского бульвара. Последние исследования свидетельствуют о движении массива. Наблюдается движение всего массива в сторону Аркадии. Это небольшие движения, это пока миллиметры. Но что будет через несколько лет?..

Напомним, осень 2019 года корреспондент “Одесской жизни” прогулялась по Французскому бульвару, чтобы запечатлеть его нынешний облик.

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