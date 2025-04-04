За 2024 год поступления в бюджет города Одессы от платы за землю составили 784,7 млн грн. Из них 457,5 млн грн — арендная плата, уплаченная пользователями земельных участков, что составило 107,6% от плановых показателей.

Кроме того, за указанный период от продажи земельных участков в бюджет поступил 51 млн грн, из них 16,3 млн грн — от продажи земель на электронных онлайн-аукционах.

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В мэрии отметили, что плата за землю (арендная плата и земельный налог) является одним из важнейших источников наполнения местного бюджета.

В бюджете Одессы на 2025 год запланированы поступления по плате за землю в сумме 858,2 млн грн, от продажи земель ожидаются поступления не менее 30 млн грн.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что включение исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО создало значительные бюрократические препятствия для управления коммунальным имуществом.