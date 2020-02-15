Против кладбищенского вора нет приема? В Одессе воруют могильные ограды

Второе Христианское кладбище — часть уникальной истории Одессы. Здесь похоронены известные одесситы, сохранились замечательные памятники, надгробья, часовни. Правда, в состоянии, подчас достаточно плачевном. А граждане, пришедшие навестить могилы близких, порой рискуют не обнаружить металлической могильной ограды или каких-то железных элементов декора. Орудуют кладбищенские воры и на других погостах города. Возможно ли искоренить вандализм на городских кладбищах, выясняла «Одесская жизнь».

Не кладбище, а проходной двор

— Проблема такая есть, — подтверждает директор КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» Кирилл Брилько. — И мы с ней боремся, как можем. Кладбища, конечно, охраняются. Но на Втором Христианском, например, — 9 ворот и калиток. В 20.00 закрывается только центральный вход. Остальные мы запирать не можем по понятным причинам: кто-то остался позже на кладбище, кто-то должен прийти пораньше. Кладбище — не режимный объект, время посещения не установишь, можно только его рекомендовать.

— Правильнее было бы оставить

четыре входа, промежуточные — ни к чему, — считает заведующий Вторым Христианским кладбищем Геннадий Михальченко. — По периметру здесь просто проходной двор.

Одну калитку в гаражах со стороны «Краяна» все же пытались пару раз заварить. И тут же на директора написали жалобу жители микрорайона — мол, нам так удобно ходить, эта калитка здесь 40 лет существует. И именно там, по словам Геннадия Михальченко, устроили свой лагерь лица без определенного места жительства. Меж гаражами здесь средь бела дня можно с кладбища что угодно утащить. Однажды поймали такого — целую «кравчучку» фрагментов оград тащил.

Кто на страже?

Согласно УК Украины, «похищение предметов, находящихся в месте захоронения… наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок». Но, к примеру, с бездомного или алкоголика — а чаще всего эти категории людей занимаются кладбищенским воровством — что возьмешь? Потому полиция по факту краж с могил, как правило, уголовных дел не заводит.

Патрулирование территорий кладбищ не осуществляет никто. Коммунальные предприятия, согласно закону Украины «О захоронении и похоронном деле», такую охрану обеспечивать не должны — лицензии не имеют. Но в прошлом году муниципальная стража предотвратила-таки вандализм на Втором кладбище. Тогда со стороны «Краяна» поздним вечером отнюдь не бездомные приехали на машине, заинтересовавшись оградой памятника фельдмаршалу Эдуарду Эдлеру фон Бельцу — австрийскому губернатору Одессы в 1918 году. Правда, правонарушители разбежались, но и мемориал остался цел.

Нужны ли документы на оградку?

Сотрудники кладбища при обходе нередко натыкаются на выломанные калитки, решетки, декоративные столбики, приготовленные к выносу. Находки, естественно, забирают и помещают на хоздворе. Руководство кладбища обращается в полицию с просьбой принять меры по поводу правонарушений. А вот заявителями по факту хищения сотрудники кладбища быть не могут.

— Это не наша собственность, а имущество человека, его установившего, — объяснил Кирилл Брилько. — И когда приходят люди с жалобой на кражу ограды, мы им советуем сначала написать заявление в полицию, а затем — нам.

Согласно закону Украины «О захоронении и похоронном деле», ответственность за сохранность мест захоронений несет руководство кладбища. Но забота о благоустройстве выделенных земельных участков возлагается на родственников усопшего. И для того, чтобы сотрудники кладбища восстановили ту же оградку, у человека, кроме обращения в полицию, должны быть накладная на похищенное изделие и договор на его установку. То есть, говоря юридическим языком, гражданин должен доказать свое право собственности.

— И это вполне логично, — считает директор, — если у человека, например, машину угнали, должен же он предъявить документы и техпаспорт на нее.

Документов на оградки, как правило, нет — люди сами их устанавливают. Но если приходят к руководству кладбища, им стараются помочь.

— Когда люди обращаются, и у нас есть что-то бэушное, им подходящее, делаем своими силами, — заверил Геннадий Михальченко.

О пунктах приема металлолома

Пока вокруг кладбищ будут работать пункты приема металлолома, ситуация не изменится. Такое мнение высказал в беседе с журналистом Геннадий Михальченко.

Рядом со Вторым кладбищем, например, два таких пункта расположены на улице Бреуса и два — за железной дорогой, в частном секторе.

Принадлежат они фирме приема вторсырья, макулатуры и металлолома, вполне легально работающей по лицензии. Возле такого пункта я увидела супружескую пару, принесшую элементы ограды, — хотели выяснить, не сдавали ли похожие элементы ограды в этот пункт. Хотели выкупить. В ответ приемщик заявил, что всех и все упомнить не может. И прав выяснять, где кто что взял, у него нет, да и желания тоже.

Единственный метод борьбы с кладбищенскими кражами — убрать эти пункты, убежден Михальченко.

— У нас нет полномочий врываться и требовать показать, что у них там находится, — говорит Кирилл Брилько о пунктах приема металлолома. — Но мы как-то сделали небольшой рейд по окрестным пунктам. Ничего криминального не увидели, хотя подозреваемые есть. А вот не так давно недалеко от Еврейского кладбища хорошая кладбищенская решетка перед пунктом приема металлолома была открыто выставлена на продажу. Прямо среди белого дня — ничего не боятся. Что это кладбищенская оградка — понятия якобы не имеют. Я позвонил участковому. Он приехать не захотел, тогда вызвал полицию — и под надзором полицейских отнесли ограду обратно на кладбище, на хоздвор.

О полицейских рейдах и камерах видеонаблюдения

С пунктами приема металлолома должна работать полиция, убежден Брилько. Если не будет возможности сдавать краденые ограды — смысла их воровать не останется. Но и сотрудники полиции не имеют права заходить и проверять пункты приема металлолома, если нет подтвержденных фактов, санкций и разрешения. У граждан, заинтересованных в решении проблемы, появилось даже предложение проверять точки, подозреваемые в приеме краденого, подсылая туда подставных «продавцов» с теми же оградками. И брать на горячем!

Но удалось же правоохранителям в свое время решить проблему массовой кражи люков.

— Тогда полиция отреагировала четко, — считает Брилько, — жестко вела работу с пунктами — чтобы даже разбитые принимать неповадно было. И когда они поняли, что за принятые люки получат больше проблем, чем выгоды, массовые хищения прекратились. Но, к сожалению, работу полиции я регламентировать не могу, хотя мы пишем, просим принять меры, провести рейды.

По мнению директора, определенные результаты работа полиции все же приносит — за последнее время он получил всего пять заявлений о краже кладбищенских оград. Но к Проводам, когда люди начнут массово приходить на кладбища, чтобы привести могилы в порядок, их, к сожалению, будет больше, сетует Брилько.

Так неужели нельзя обезопасить кладбища от беспредела вандалов? Возможно, проблему смогут решить камеры видеонаблюдения, расположенные на их территориях? У главных ворот и на центральной аллее Второго кладбища они установлены. Была идея и по периметру видеокамеры расположить. Но тогда в кладбищенских дебрях придется к ним еще и охранников приставить.

Так что, вероятно, наиболее реальная и действенная мера — усилить полицейское патрулирование вокруг кладбищ.

Фото: uanews.org.ua, Думская

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