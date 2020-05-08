Американский сценарий: Одесчина превратилась в зону рискованного земледелия

Пока в Одессе главной темой остаются коронавирус и карантин, в области на передовую вышли совсем другие проблемы. Мы рискуем остаться без урожая. Ячмень, рапс, пшеница и кукуруза – уже вне игры. Эти озимые культуры фермеры называют «основой основ». На них приходится в среднем 95% урожая зерновых. Посевы не взошли, или оказались «пустоцветными». И эта картина, по словам, аграриев, напоминает Великую Депрессию в США. Там она сопровождалась страшной засухой и пылевыми бурями. В результате было разорено множество фермерских хозяйств, обречена на голод огромная часть населения страны. Сегодня, но уже на Одесщине, экономический кризис, осложненный длительным эпидкарантином, обостряет рекордная засуха и пыльные бури. Из-за чего сложилась такая ситуация и каких привычных продуктов может не оказаться на наших столах уже этим летом?

После коронавируса придет голод?

Аномально теплая зима привела к крайне низкому урожаю озимых, а «добили» всходы ночные заморозки в марте и апреле. Нет даже намека на всходы подсолнечника и кукурузы. Весенний посев этих культур тоже пришлось приостановить. Смысла бросать семена в сухую землю аграрии не видят. С таким же успехом можно просто деньги в поля закапывать. И хотя синоптики обещают в начале мая долгожданные осадки, вслед за ними в регионе вновь наступят сушь и зной – до + 28-32. Лето же, по прогнозам, будет гораздо более жарким, чем 10 лет назад.

– Кто выживет после пандемии, тот умрет с голоду. Это шутка, конечно, но ситуация критическая, – говорит главный агроном сельскохозяйственного комплекса «Родина» в Саратском районе Василий Небога.

Но в каждой шутке… Потому ситуация и вызывает такую тревогу. Тем более, что больше всего от отсутствия осадков пострадал Юг области, который является основным «полигоном» для выращивания пшеницы. Потому есть серьезный риск недобора урожая. Причем уже не в первый раз. По подсчетам Главного управления статистики в Одесской области, в 2019 году урожайность снизилась на 14,6% по сравнению с 2018-м.

Если же урожай погибнет и в этом году, роста цен на зерно не избежать. По разным оценкам, он может составить от 15 до 20%. Как следствие, подорожают мука и хлеб.

Но в правительстве уверяют, что дефицита не будет. Ситуацию с ценами на социально значимые товары, в том числе хлеб, в Кабмине обещают держать под контролем – но только, пока продолжается карантин.

По прогнозу – смерч

Экстремальная засуха – неизбежная спутница планетарного изменения климата – сегодня входит в первую пятерку глобальных рисков человечества. Так, по словам ректора Одесского экологического университета профессора Сергея Степаненко, климат Одесщины будет становиться все более засушливым. Ресурсы пресной воды сократятся примерно на 40%. Станут более частыми смерчи, шквальные ветры, грады.

Нынешняя рекордная засуха, «накрывшая» Одесскую область, грозит продлиться до конца года. После сухой осени, бесснежной зимы, по данным гидрометцентра Черного и Азовского морей, в марте осадки составили 38% от месячной нормы, в апреле – и вовсе 9%. Вероятность сценария «великой суши», по прогнозам Сергея Степаненко, составляет 65-75%.

Ведь уже сегодня, например, в Балтском районе пахотный слой был увлажнен всего на 7 мм, при необзодимых 40 мм.

– Из-за катастрофической нехватки влаги и высоких температур озимая пшеница скоро станет сеном. Ни один коронавирус и карантин так не страшны, как эта ситуация, – считает директор бессарабской агрофирмы Юрий Яловчук.

А старожилы вспоминают, что такое же положение на полях было в 1946 году, после чего в Бессарабии начался голод.

Пылевые шторма – почти, как в Америке

На север Одесской области вместе с засухой и ночными заморозками пришли пылевые бури. В грунте – ни капли влаги. Ветер легко срывает верхний сухой плодородный слой, поднимает пылевые шторма.

«Это передний план большой беды — полное разрушение земли и дальнейшее деградация земледелия. Бывает, когда у земли нет хозяина, а только безответственные стяжатели» – пишет о недавней пылевой бури в Окнянском районе активист движения «Зеленый лист» Александр Попеску.

Вызвано это явление экстенсивным ведением сельского хозяйства, то есть высасыванием соков из земли ради максимальной выгоды. После подобной катастрофы, Конгресс США учредил специальную «Службу по консервации почв». Местные агрономы помогали фермерам выбирать подходящие культуры, чередовать их, осваивать новую технику сева. Отечественные же сельхозинституты, не говоря уже о сортоиспытательных станциях, переживают сегодня не лучшие времена – компетентный совет аграриям, зачастую, получить не у кого. И Одесская область, судя по всему, повторяет американский сценарий.

Об орошении для миллионеров и пастбищном животноводстве

«Горят» на Одесщине и огороды. Из-за отсутствия дождей уровень воды в артезианских скважинах, которыми пользуется население юга области, понизился на 4 м. Полив же этой водой в некоторых населенных пунктах запрещен.

Регион и в советские времена характеризовался, как «зона рискованного земледелия». Чтобы уменьшить эти риски, были созданы оросительные системы. Но после распада СССР – они практически уничтожены. Трубы, дождевальные установки сдали на металлолом.

То, что осталось, по словам фермеров, в принципе, реанимировать можно. Но 1 км трубы обойдется в 1 миллион гривен. Недешево стоят вода и электричество. А потому, большинство фермеров просто «не потянут» такие затраты и большинство хозяйств от орошения отказываются.

Можно, конечно, перейти на сельхозкультуры, устойчивые к засухе. Но в перспективе, считает Сергей Степаненко, засушливый климат приведет к возврату пастбищного животноводства, характерного для Бессарабии начала ХХ века. А сегодня из-за грядущего дефицита кормов некоторые агрохозяйства готовятся распродать поголовье крупного рогатого скота и свиней.

О «драгоценной» клубнике и небольшом консервном заводе

Рискует остаться Одесская область и без урожая фруктов. Абрикосы и персики повреждены заморозками. Сохнет даже виноград, хотя и отличается высокой засухоустойчивостью.

Засуха убивает и клубнику. Бессарабские фермеры сегодня не видят смысла в ведении убыточного производства. Слишком дорого обходятся рассада, полив, уход, обработка растений. Со сбытом популярнейшей у покупателя ягоды тоже не все благополучно. Супермаркеты рассчитываются неаккуратно, а непроданный продукт могут вернуть обратно. Хорошо, что рынки открыли. А в идеале нужно бы в Измаиле возобновить работу консервного завода, принимающего продукцию нестандартного качества. Можно было бы выпускать востребованные покупателями джемы, повидло, соки…

Деньги на орошение и долгожданный дождь

Из-за рекордной засухи сельское хозяйство региона рискует оказаться, фактически, на грани банкротства. Средства, вложенные в топливо, семена, удобрения, аграрии оправдать не смогут. К тому же надо платить налог на землю, который является основой бюджетов местных советов. Хозяйствам, арендующим земельные паи у населения, нечем будет рассчитаться со своими пайщиками. А для большинства жителей сел – это единственный способ выжить, ведь платят натурой.

– Как правило, это 2-3 тонны в год озимых, подсолнечное масло, горох, кукуруза. Если людям не дадут этого, на селе будет голод, – заявил фермер Младен Бардюк.

Вместе с другими аграриями региона он обратился к властям государства с просьбой освободить фермеров от налогов, арендной платы, отсрочить выплату кредитов на время кризиса, а также создать комиссию, которая разработает план на случай повторения подобных климатических условий. Но ответа до сих пор нет.

Забили тревогу и власти Одесщины, предложив рассмотреть возможность создания в области резерва зерна. Но в Киеве не услышали. Сегодня на компенсацию аграриям за использование электроэнергии для орошения Одесская ОГА выделила 3 млн. грн. А после преодоления эпидемии обещает поддержку за счет областного бюджета.

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Остается надеяться, что власти, наконец, поймут, что продовольственный кризис может оказаться страшнее карантинного. А пока что, практически, после крестного хода с молитвой о дожде в Одесскую область пришли долгожданные осадки. На севере региона, говорят аграрии, урожай озимых спасен. Но в южных, к сожалению, больше половины озимых посевов уже погибло.

Фото: Национальный Банк Новостей

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