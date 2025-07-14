Ключевые моменты:

Без дождя под угрозой оказались подсолнечник, кукуруза, овощи

На 14 июля в области собрали более миллиона тонн раннего зерна

О чем просят аграрии

В Раздельнянском районе Одесской области фермеры из семьи Бабенко пригласили священника, чтобы освятить поля подсолнечника и кукурузы. Они публично обратились к неравнодушным с призывом молиться о дожде, который критически необходим для урожая. Из-за жары и длительного бездождя аграрии боятся потерять значительную часть поздних культур.

Тем временем продолжается уборка ранних зерновых. По состоянию на 14 июля аграрии области намолотили более 1 миллиона тонн зерна с площади около 353 тыс. гектаров. Самые высокие показатели урожайности зафиксированы в Подольском (39,3 ц/га) и Болградском (36,9 ц/га) районах. Несмотря на это, ситуация с поздними культурами остается тревожной.

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