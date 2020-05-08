fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі перепоховали останки воїнів Другої світової війни (фото)

В Одесі перепоховали останки воїнів Другої світової війни (фото)

Сьогодні, 8 травня, перепоховали останки учасників оборони Одеси від нацистських окупантів у роки Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Роботи з пошуку та перепоховання бійців проводяться учасниками проєкту «Вахта пам’яті» з 2009 року. За цей час пошуковими загонами було знайдено і перепоховано понад 500 воїнів, загиблих при обороні і звільненні Одеси.

Сьогодні з почестями біля пам’ятника загиблим шахтарям на Меморіалі 412-ї батареї відбувся обряд перепоховання ще 9 загиблих. Один з них – харків’янин Іван Прокопович Горєлов, 1912 р.н., за архівними документами числиться убитим з серпня 1941 року. Також встановлено, що з 8 безіменних воїнів двоє – учасники Григорівського десанту, один – народний ополченець, інші – моряки.

Довідка

Григорівський десант – тактичний морський десант, висаджений Чорноморським флотом у ніч на 22 вересня 1941 року на узбережжі Чорного моря, у районі села Григорівка Лиманського району. Після десантування на узбережжі морські піхотинці атакували противника в населених пунктах Чабанка, Стара Дофінівка і Нова Дофінівка.

Фото: ОМР

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить