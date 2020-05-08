В Одесі перепоховали останки воїнів Другої світової війни (фото)

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Роботи з пошуку та перепоховання бійців проводяться учасниками проєкту «Вахта пам’яті» з 2009 року. За цей час пошуковими загонами було знайдено і перепоховано понад 500 воїнів, загиблих при обороні і звільненні Одеси.

Сьогодні з почестями біля пам’ятника загиблим шахтарям на Меморіалі 412-ї батареї відбувся обряд перепоховання ще 9 загиблих. Один з них – харків’янин Іван Прокопович Горєлов, 1912 р.н., за архівними документами числиться убитим з серпня 1941 року. Також встановлено, що з 8 безіменних воїнів двоє – учасники Григорівського десанту, один – народний ополченець, інші – моряки.

Довідка

Григорівський десант – тактичний морський десант, висаджений Чорноморським флотом у ніч на 22 вересня 1941 року на узбережжі Чорного моря, у районі села Григорівка Лиманського району. Після десантування на узбережжі морські піхотинці атакували противника в населених пунктах Чабанка, Стара Дофінівка і Нова Дофінівка.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.