Тайны подземной Одессы: экскурсия по необычному музею в катакомбах (ФОТО)

«Одесская жизнь» уже рассказывала о подземном городе в Одессе. Но какова его история? Кто работал и жил в катакомбах? Что в одесских подземельях сейчас? Об этом, корреспондент «Одесской жизни» узнал в музее «Тайн подземной Одессы», который стал неотъемлемой частью одесских катакомб.

Убежище

Вход в музей «Тайны подземной Одессы» начинается со спуска в бомбоубежище. Это бомбоубежище один из шести объектов соединенных между собой подземными тоннелями. Уникальность такой структуры укрытий, заключается в том, что в случае обвала или блокировки входа, можно эвакуироваться в соседнее убежище, через катакомбы.

Этот подземный «бункер» рассчитан на 1200 человек, поэтому в случае ядерного удара, там могла укрыться большая часть населения Молдованки. Укрытие было снабжено системой очистки и подогрева воздуха, освещением, связью и канализацией. Но благодаря мародерам, орудовавшим здесь в 90-х годах, из всего этого ничего не осталось. Провода, трубы, силовые узлы электрораспределения и дизельные генераторы сдали на металлолом.

Из бомбоубежища идет выход в, так называемые, «дикие катакомбы». Здесь посетителя знакомят с историей возникновения катакомб.

Каменоломни

Первые шахты появились в одесских балках, где добывать камень было гораздо легче. Позже перешли к шахтному методу добычи камня. Тогда шахтеры Одессы еще не были знакомы с тонкостями шахтного производства. Поэтому камень добывался грубо — его ломали, дробили и из полученного материала строились первые одесские дома. Но потом из Англии привезли комплект шахтерских пил, и процесс добычи строительного материала пошел более грамотно и технологично. Такая модернизация помогла упростить труд рабочих и увеличить объемы производства. К слову, на некоторых настенных рисунках изображена схема добычи ракушняка в ХIX веке.

Первыми шахтерами были казаки, которые расквартировались в Одессе вместе с Де Рибасом. Позже к работам на шахтах допускали и гражданское население. Ежедневный изнурительный труд, в условиях, когда все время дышишь строительной «крошкой», оказывал негативное влияние на здоровье рабочих, и большинство шахтеров не доживали до сорока лет. Тем не менее, этот труд был вольнонаемный. В пересчете на сегодняшний день рабочие шахт получали около 600-800 у.е. Один добытый блок, шахтеры сбывали по цене до пяти копеек. А продавцы реализовывали их от десяти до пятидесяти копеек.

Работорговля

Позже появились более надежные и дешевые строительные материалы. И рабочим пришлось покинуть свои шахты. А образовавшиеся катакомбы занял одесский криминал, в том числе и работорговцы. Самые знаменитые из них – братья Розенберги. Они прославились тем, что воровали красивых одесских женщин и продавали их в «дома разврата» Греции, Турции и других стран средиземноморья. А однажды, среди жертв оказалась русская красавица – княгиня Лопухина. Она была из богатого и знатного рода, поэтому на ее поиски были брошены большие силы армии и полиции. Благодаря этой масштабной операции, княгиня была спасена, а преступники пойманы и наказаны.

Воровские «малины»

Тем не менее после этого в лабиринтах катакомб по-прежнему прятались «сомнительные» элементы общества. Об этих событиях осталось относительно немного информации. Но известно, что жандармы часто устраивали рейды по подземелью города и уничтожали известные ходы в катакомбы. Но проблему это не решало. Банды занимали удобные системы с множеством выходов, а некоторые из них специально минировали. Так катакомбы превратились в воровские «малины» и склады краденых или контрабандных вещей.

В тридцатые годы ХХ века, советская власть привлекла сознательную советскую молодежь к зачистке катакомб от разбушевавшегося криминалитета. Одним из таких «чистильщиков» был сапожник и общественный деятель Тимофей Грицай. Однажды, на одном из рейдов, Тимофей Грицай преследовал по тоннелям катакомб, сбежавшего из камеры смертников главаря банды и террориста Григория Мацкула, который спрятался в катакомбах Одессы. К задержанию опасного преступника были привлечены даже собаки. В какой-то момент чекистам удалось окружить и загнать Мацкула в тупик. Однако войдя в пещеру где должен был находится Мацкул, жандармы никого не обнаружили. Как позже выяснилось, ему удалось бежать через маленькое отверстие в пещере, которое через длинный лаз вело в другую пещеру, а оттуда через два капитальных хода в центральные катакомбы. Так, ловкий преступник в очередной раз ушел от правосудия.

Находки

Исследуя злополучный лаз, Тимофей Грицай обнаружил в нем множество странных костей. Их Грицай отнес на кафедру зоологии в один из одесских университетов. Выяснилось, что эти кости принадлежат доисторическим животным и имеют большую научную ценность. С тех пор, чекист стал желанным гостем на кафедре палеонтологии. А в 1936 году Академия наук УССР создала постоянно действующую Одесскую палеонтологическую экспедицию. Ее начальником стал бывший агент уголовного розыска Тимофей Грицай. Со временем, ученный-самоучка получил звание профессора, не имея при этом даже среднего образования.

Рисунки

На стенах катакомб очень много рисунков. Долгое время вход в подземелья был открытым и многие из тех, кто здесь бывал, оставили после себя надписи (сейчас их назвали бы — граффити). Как правило, это надписи или рисунки, которые не имеют никакого смысла. Но у этой медали есть и обратная сторона. Многие из рисунков оставили шахтеры, революционеры, бандиты, а также священнослужители, которые прятались от гонений советской власти. Поэтому эти надписи уже несут в себе историческую ценность, так как отражают многие яркие события в Одессе.

Ядерная война

В экспозиции музея есть особая комната. В ней находятся модель человеческого тела, изувеченного мутациями, ребенок в противогазе, гниющий метал и другие жуткие детали. Эта комната создана для того, чтобы посетитель увидел и прочувствовал все ужасы последствий ядерной войны. Откровенно говоря, это зрелище не для слабонервных.

Как появился музей «Тайн подземной Одессы»

Мне удалось пообщаться с одним из создателей музея «Тайн подземной Одессы» Максимом Баранецким:

– Мы спустились сюда в 2013 году небольшой группой. И сразу поняли, что этот объект уникален. Во-первых, он расположен в центре города. Во-вторых, структура этих катакомб очень разнообразна. Здесь есть карсты, озера и разные конфигурации креплений, присущие одесским каменоломням. Кроме того, катакомбы — это часть исторического центра Одессы. Здесь «жили» несколько партизанских соединений, контрабандисты, множество криминальных личностей и целых банд. Поэтому и родилась идея создать такой уникальный музей, который отражает всю подземную жизнь Одессы. Начиная от шахтного дела и до сегодняшнего дня.

– Что пришлось сделать, чтобы в катакомбах появился музей?

– Полтора года мы делали туристический маршрут. Расчищали тоннели от мусора, который собрался здесь за десятилетия. А потом начали его насыщать экспозициями и историями. Все это делалось совместно с одесскими краеведами и историками. И на сегодняшний день эта работа продолжается.

– За счет каких средств поддерживается деятельность музея?

– Мы добились того, что этот объект стал национальным памятником и сейчас он уже охраняется государством. Но материальной помощи нам не выделяют. Развитие музея осуществляется за счет помощи волонтеров, благотворителей и меценатов.

Одесские катакомбы напоминают домашние подвалы, в которых люди хранят уже невостребованные, или неактуальные вещи и воспоминания. Они могут быть не всегда полезными или приятными. Но при этом, помогают пережить мгновения давно минувших дней. Спускаясь в катакомбы, помните самое главное – берегите голову, ноги и свою историю.