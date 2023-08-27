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Война, день 550: итоги ночной ракетной атаки и ситуация на направлениях фронта

Война, день 550: итоги ночной ракетной атаки и ситуация на направлениях фронта

Сегодня, в воскресенье, 27 августа 2023 года, начались пятьсот пятидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О текущей ситуации информирует Генштаб ВСУ.

Сегодня ночью россия нанесла по Украине очередной ракетный удар. Противник использовал крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Они были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации воздушным пространством рф в районе Энгельса. Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей.

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы Черниговской области; Кружок, Волфино, Басовка, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области и Рублено, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Кременная, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиаудары в районах Клещеевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артобстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Новомарково, Ступочки, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Под артиллерийские обстрелы попали более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Из артиллерии обстреляно более 10 населенных пунктов, среди них Кураховка, Александрополь, Остро, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Шахтерское, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Староукраинка, Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении обстреляны Ольга, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Потери врага на утро 27 августа 2023

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