С фасада одесского дома исчезла еще одна историческая табличка

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала о борьбе (иначе и не скажешь) одесского краеведа Дмитрия Жданова за сохранность исторических табличек на фасадах старых одесских домов.

И вот — новое исчезновение. Дмитрий Жданов сообщил корреспонденту «Одесской жизни» о том, что с фасада дома № 30 по ул. Богдана Хмельницкого украдена старинная табличка с именем архитектора. Краевед также сделал ссылку на свою страницу в Facebook, где поместил фото «исчезнувшего» артефакта.

«Вы таки будете смеяться, но в Одессе произошла очередная непоправимая утрата: украли старинную закладную табличку с дома №30 на Богдана Хмельницкого», — с горечью сообщает краевед.

Напомним, в конце прошлого года состоялась встреча Дмитрия Жданова с начальником управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Павлом Остапенко.

По результатам встречи было принято решение издать циркуляр для работников коммунальных организаций, в котором решено прописать реестр всех старинных закладных досок, газовых фонарей, флагодержателей, старинных чугунных лестниц и других элементов зданий. Встреча одесских чиновников с краеведами должна состояться в январе-феврале наступившего года.