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Одесский авиационный завод модернизирует разведывательный самолет

Одесский авиационный завод модернизирует разведывательный самолет

Совместно с Николаевским авиаремонтным заводом одесские специалисты работают над улучшением разведчика Су-24.

Инженеры одесского завода оснащают самолет современными цифровыми системами и устанавливают передовую бортовую аппаратуру. Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, эти новшества расширят возможности разведчика.

Напомним, в 2018 году Одесский авиационный завод совместно с Чугуевским заводом модернизировали 5 учебно-тренировочных самолетов L-39.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Одесский авиазавод будет строить самолеты совместно с компаниями из США и Чехии.

Фото: odnews.info.

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