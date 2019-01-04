Одесский авиационный завод модернизирует разведывательный самолет

Совместно с Николаевским авиаремонтным заводом одесские специалисты работают над улучшением разведчика Су-24.
Инженеры одесского завода оснащают самолет современными цифровыми системами и устанавливают передовую бортовую аппаратуру. Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, эти новшества расширят возможности разведчика.
Напомним, в 2018 году Одесский авиационный завод совместно с Чугуевским заводом модернизировали 5 учебно-тренировочных самолетов L-39.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Одесский авиазавод будет строить самолеты совместно с компаниями из США и Чехии.
Фото: odnews.info.
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