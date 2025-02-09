Видео момента сбития вражеского самолета опубликовано на страницах бригады в соцсетях.

«В окрестностях Торецка сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО «Иглой» отправило российский Су-25 на вечную стоянку. Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача – наши расчеты FPV операторов R.V. и ББПС не дали ему это сделать», – рассказали военные.

В результате вертолет вернулся назад и теперь нуждается в серьезном ремонте. Пилот вражеского Су-25 оказался брошенным на поле боя, и его судьба неизвестна (хотя вполне предсказуема).

«Наверное, не русский, потому что как известно, «русские своих не бросают». Кого бросили – тот не свой», – иронизируют бойцы одесской бригады.

Су-25 является ключевым боевым самолетом российской армии. Он предназначен для поддержки наземных войск. Этот самолет способен переносить до 4,4 тонны вооружения, включая неуправляемые ракеты и бомбы.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года украинские зенитчики сбили над Черным морем российский истребитель за 50 млн долларов.

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