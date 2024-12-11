Украинская авиакомпания начнет полеты из Молдовы в Европу

Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет «Экономическая правда».

Предполагается, что полеты начнутся в апреле 2025 года, а билеты можно забронировать уже с 11 декабря 2024 года. В перечень маршрутов вошли города Испании, Португалии, Франции, Греции и Кипра, включая Париж, Лиссабон, Барселону, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Ларнаку, Салоники и Ираклион.

Сообщается, что в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданской авиации, SkyUp выбрала аэропорт Кишинева как ближайший международный хаб.

Расписание рейсов из Кишинева:

Париж, Франция (BVA): понедельник, пятница.

Лиссабон, Португалия (LIS): пятница.

Барселона, Испания (BCN): среда (с последующим увеличением частоты).

Аликанте, Испания (ALC): понедельник, пятница.

Пальма-де-Майорка, Испания (PMI): среда, суббота.

Ларнака, Кипр (LCA): три раза в неделю.

Салоники, Греция (SKG): вторник.

Ираклион, Греция (HER): понедельник, среда, суббота (с перспективой до четырех рейсов в неделю).

Напомним, что полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты с началом полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022 года.

В ноябре 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что возможно открытие одного из гражданских аэропортов Украины еще до окончания войны.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Авиакомпания «Супернова ейрлайнз» (Supernova Airlines), принадлежащая известному почтовому оператору «Новая почта», получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов – Прага и Киев – Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок. Однако, как пояснили в компании, речь идет «только о выдаче разрешения на чартерные рейсы внутри ЕС» и в настоящее время ни о каких полетах в нашем воздушном пространстве речь не идет.