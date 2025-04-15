Журналисты “Одесский Жизни” подтверждают сложности с проездом по историческому центру Одессы.

В полиции подтверждают, что временные неудобства на дорогах Одессы связаны с визитом международной делегации и призывают всех к взаимоуважению и порядку на дорогах.

Неофициальные источники говорят, что в город с визитом приехал Марк Рютте, генеральный НАТО (Североатлантического оборонного альянса).

Официальной информации об этом нет — о визитах такого уровня в Одессе в условиях военного положения сообщают уже после их завершения. Причина тому — повышенная опасность ракетных ударов и терактов со стороны России.

Украина официально стремится стать членом НАТО, видя в этом гарантию своей безопасности и стабильности. С началом полномасштабного вторжения России этот вопрос стал еще более актуальным.

Напомним, по мнению президента Трампа, именно стремление Украины стать учасником НАТО, спровоцировало руководителя России Владимира Путина начать полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.

Справка

НАТО (Организация Североатлантического договора) – это международный военно-политический союз, объединяющий 32 страны Европы и Северной Америки. Основная цель НАТО – обеспечение коллективной безопасности и защиты своих членов политическими и военными средствами. Альянс действует на основе принципа коллективной обороны: нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. НАТО также способствует демократическим ценностям, мирному урегулированию конфликтов и сотрудничеству между странами.