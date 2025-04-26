О читательском буме и ментальном здоровье

Конкурс «Книголюб» был основан в 2011 году во время проведения XII выставки-форума «Украинская книга на Одесчине». Инициатором и вдохновителем конкурса стал президент «Ротари Клуба «Одесса-Ришелье», член-корреспондент Транспортной академии Украины Виктор Денисов.

Цель конкурса — привлечение активной читательской аудитории, стремящейся выразить свои мысли и впечатления от прочитанных книг.

— Наш конкурс продолжается уже 14 лет. У нас не было перерывов ни во время карантина, ни российского вторжения. Мы продолжаем его даже в этой сложной ситуации — вопреки войне и обстрелам. Библиотекари отмечали даже читательский бум во время блэкаутов, — вспоминает генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова. — В эти непростые дни мы обращаемся к силе магии чтения. Верим в то, что книги могут быть мощной поддержкой для человека, объединять общество. В частности — через конкурсы, книжные клубы и фестивали, которые мы организуем. Люди, участвуя в них, делятся впечатлениями о прочитанном, советуют друг другу книги. И это помогает им справляться со стрессовыми ситуациями. Такие результаты подтверждены исследованиями, проведенными в рамках программы ментального здоровья. А кроме ментальной устойчивости, человек, размышляя о прочитанном, приобретает новые знания, развивает творческие способности.

Для читателей разного возраста и предпочтений

Старт «Книголюба» приурочен к памятному событию — открытию читальных залов Одесской городской публичной библиотеки, состоявшемуся 27 апреля 1830 года. Конкурс длится полгода: читатели присылают свои рецензии, жюри подводит итоги, а 30 сентября — во Всеукраинский день библиотек — объявляются победители.

— Мы любим этот конкурс — от старта до финала, — говорит Ирина Бирюкова. — В течение полугода проходит множество интересных встреч с писателями, знакомства с новыми изданиями, представленными в рекомендованном списке «Книголюба». Это позволяет привлекать новых читателей-участников. Кроме того, мы можем направить их интерес к литературе современных украинских авторов.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более сотни читателей всех возрастных категорий. В том числе — наши защитники, отправившие свои рецензии с фронта. Двое из них стали победителями «Книголюба».

Прежде всего, организаторы привлекают к участию молодежь и студентов. «Книголюб» предоставляет им прекрасную возможность проявить свои творческие способности.

Авторы самых интересных и оригинальных отзывов отмечаются почетными дипломами и денежными премиями от меценатов. Все участники получают памятные подарки и электронные сертификаты о прохождении конкурса.

Книги для книголюбов и условия конкурса

Основная информация о конкурсе размещена на официальном сайте ОННБ в разделе «Конкурс читательских отзывов «Книголюб». Там представлен обширный список рекомендованных книг — около 10 страниц. Это издания украинских издательств 2024–2025 годов, ставшие победителями престижных литературных конкурсов и лауреатами национальных и международных премий. Ознакомиться с перечнем можно также на сайте партнера проекта — Одесской областной библиотеки для юношества. Однако каждый участник может представить рецензию на книгу по своему выбору.

Принять участие в конкурсе могут все желающие — кроме авторов книг, представленных на выставке, и сотрудников организаторских учреждений «Книголюба». Самому младшему участнику должно исполниться 14 лет. Верхний возрастной порог не ограничен.

Отзыв пишется в свободной форме на государственном языке объемом до 300–400 слов.

Отправить его можно по электронной почте [email protected] или в отдел обслуживания пользователей по адресу: ул. Пастера, 13 с пометкой «Конкурс читательских отзывов».

Читайте, пишите и побеждайте!

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